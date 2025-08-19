Cứ 16h thứ sáu hằng tuần, hơn 20 bạn trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và hội chứng Down hào hứng tham gia lớp học pickleball miễn phí tại phường An Lạc, TPHCM.

Lớp học do Trung tâm Huấn luyện Thể thao và Thi đấu TPHCM phối hợp với Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật Việt Nam và một câu lạc bộ pickleball địa phương tổ chức, nhằm mang đến cơ hội tập luyện và phát triển toàn diện cho các bạn trẻ.

Pickleball là môn thể thao dùng vợt, kết hợp yếu tố cầu lông, bóng bàn và quần vợt, phù hợp mọi lứa tuổi và trình độ. Với luật chơi đơn giản, dễ học, lớp học không chỉ là sân chơi mà còn truyền cảm hứng, giúp người khuyết tật thể hiện tài năng, ý chí và đam mê thể thao, vượt qua giới hạn bản thân.