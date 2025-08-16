Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân sẽ được nghỉ 4 ngày, cùng với việc Hà Nội tổ chức sự kiện A80 với hàng loạt hoạt động quy mô lớn nên nhu cầu du lịch, đặc biệt trên chặng TPHCM - Hà Nội sẽ tăng đột biến, kéo theo nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa cũng tăng mạnh.