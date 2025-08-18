Lời tòa soạn: "Người già sống vui – khỏe – có ích" không chỉ là một thông điệp tích cực, mà còn là hình ảnh sinh động về những bậc cao niên tràn đầy năng lượng, sống lạc quan, khỏe mạnh và luôn hết mình cống hiến cho cộng đồng. Họ không chỉ giữ cho mình tinh thần dẻo dai, yêu đời mà còn trở thành nguồn cảm hứng, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Người già sống vui – khỏe. Mỗi câu chuyện đều minh chứng rằng tuổi tác chỉ là con số. Chính đam mê, nghị lực và khát vọng sống mới làm nên giá trị thật sự của đời người.

Bà lão mê tập gym, nâng tạ 10kg

Ở tuổi 72, bà Ma Thị Bắc, sinh sống tại phường Hội Phú, Gia Lai (trước là phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai), vẫn đều đặn tập thể hình (gym) và có thể nâng tạ tới 10kg.

Bà Bắc từng nhiều lần đến phòng gym nhưng chỉ mới thật sự tập luyện nghiêm túc hơn một năm nay, đặc biệt là tập tạ kháng lực.

Vóc dáng "khó tin" của bà Bắc trong phòng tập gym

Từng là giáo viên, bà vốn quen với việc tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu điều gì mới. Khi biết người cao tuổi dễ bị mất cơ, yếu cơ, té ngã và chỉ tập kháng lực mới duy trì được sức mạnh, bà quyết định thử tập gym.

Bà tin rằng, việc tập luyện không chỉ giúp giữ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh mà còn mang lại tinh thần lạc quan, năng động.

Bà Bắc tập gym như thanh niên để có vóc dáng trẻ trung

“Việc tập luyện này khá tự do về giờ giấc. Tôi thích đi lúc nào thì đi, không cần phụ thuộc vào trường lớp, thầy cô... Bài tập là do tôi tự học hỏi, tìm hiểu cho phù hợp với tuổi của mình”, bà Bắc nói.

Những video bà Bắc nâng tạ được đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ, lầm tưởng bà từng là giáo viên thể dục. Thực tế, bà từng giảng dạy ngành lâm nghiệp, hoàn toàn không liên quan đến thể thao.

Bà Bắc có thể nâng được tạ 10kg tùy động tác

Ít ai ngờ tới, ở lứa tuổi ngoài 70, bà Bắc lại có thể trạng tốt, dẻo dai đến vậy. Những người trong phòng tập vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của “nhân vật đặc biệt” này.

Mỗi buổi sáng, bà dậy từ 5h, ăn sáng nhẹ, uống cà phê rồi 9h đến phòng tập ở cách nhà 5 phút đi xe máy, 10h30 lại về nhà.

“Lần đầu đến phòng tập, tôi cũng ngại lắm, thấy nhiều người nhìn mình tỏ vẻ tò mò. Ở phòng tập toàn người trẻ, tự nhiên lại xuất hiện một người ngoài 70 tuổi đi tập thì đúng là rất lạ.

Ban đầu, có lẽ nhiều người nghĩ tôi đến để quay video nhưng sau một thời gian, thấy tôi gắn bó với phòng tập và nâng tạ khá tốt nên mọi người đã tin tôi thực sự nghiêm túc.

Các cháu trong phòng tập thường xuyên ra hỏi han, chuyện trò vui vẻ. Ngày nào tôi đến, các cháu cũng đon đả chào đón, giống như mình là một luồng gió mới cho phòng tập vậy”, bà chia sẻ.

Huấn luyện viên phòng tập cũng khen bà có cơ bắp săn chắc, dẻo dai, khiến bà càng có thêm động lực.

Ngoài gym, buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 7, bà Bắc còn tham gia tập dân vũ. Bà hiện là đội trưởng đội dân vũ khu phố với gần 10 thành viên. Đây được coi là hoạt động tập thể vô cùng ý nghĩa ở lứa tuổi của bà.

Nhờ tập luyện và ăn uống hợp lý, bà Bắc vui vẻ, yêu đời, đầy tự tin

Không chỉ chăm tập luyện, bà còn áp dụng chế độ ăn lành mạnh với đồ hấp, luộc, giữ cân nặng ổn định 50kg. Được con cháu ủng hộ sống với sở thích và đam mê, bác Bắc cảm thấy mọi thứ thật ý nghĩa.

Nhờ ChatGPT lên lịch tập, tự quay video đăng TikTok

Bà Bắc thường xuyên lên mạng học hỏi kiến thức tập gym và tận dụng ChatGPT để xây dựng lịch tập và chế độ dinh dưỡng cho người ở tuổi 70.

Bà đặt câu hỏi: “Hãy giúp tôi tạo lịch tập gym, nâng tạ và chế độ ăn cho người hơn 70 tuổi, nặng 50kg”. Nhận được đáp án, bà tham khảo và làm theo. Hơn 1 năm qua, việc tập luyện với bà đã thành thói quen.

Vóc dáng thể thao khỏe khoắn là điều bà Bắc luôn hướng tới

Ban đầu, bà chỉ tập tạ 2kg, nay đã nâng đến 10kg. Nhờ tập luyện kiên trì, bà cảm thấy mình trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

“Sau một thời gian tập luyện tôi thấy mình khỏe khoắn, trẻ trung hơn rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, tự tin bước ra ngoài gặp gỡ mọi người”, bà nói.

Không dừng lại ở việc ứng dụng ChatGPT, bà Bắc còn biết “chơi” TikTok một cách tích cực. Thời gian gần đây, bà thường xuyên đăng tải các video trong phòng tập lên mạng xã hội. Hai video đầu, bà nhờ con trai quay.

Khi biết cách làm, bà tự lấy điện thoại, dùng chân máy để tự quay, làm video. Trước làm giáo viên nên bà Bắc nhanh nhạy hơn với công nghệ.

Sau khi quay video, bà học cách cắt ghép, lồng tiếng và đăng tải lên TikTok. Mỗi video đăng tải bà lại nhận về nhiều bình luận khen ngợi, động viên của cộng đồng mạng, lượng theo dõi cũng tăng lên mỗi ngày.

Đọc những lời khen ngợi của cộng đồng mạng khiến bà Bắc thấy vui hơn, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao.

Bà chia sẻ: “Được sống với đam mê, được làm điều mình thích có lẽ là điều ý nghĩa nhất ở lứa tuổi của tôi. Với tôi bây giờ không còn là sự kiên trì, cố gắng nữa mà là đam mê, thói quen không thể bỏ.

Bà Bắc tự quay, chỉnh sửa video, "chơi" TikTok không thua người trẻ

Chỉ cần nghỉ một buổi là tôi cảm thấy khó chịu, buồn bực tay chân. Cái chân mình cứ tự đưa mình đi đến phòng tập”.

“Sức khỏe là sự tích lũy lâu dài. Mình tập càng sớm thì càng khỏe, càng đẹp bền. Không chỉ các bạn trẻ mà theo tôi, bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể tập luyện nếu thực sự có niềm yêu thích và đam mê”, bà Bắc nói.

