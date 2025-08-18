Những mô hình cá sống động, như thật của anh Hiệp. Ảnh: NVCC

Đàn cá ‘bất tử’

Bước vào xưởng vẽ nhỏ của Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1994, ở phường Phú Thủy, Lâm Đồng), khách tham quan không khỏi kinh ngạc trước hàng loạt mô hình cá màu sắc treo trên tường. Chúng sống động như vừa được vớt từ sông hồ, biển cả.

Nếu không quan sát kỹ, khó ai tin đó chỉ là mô hình. Hiệp cho biết, chúng được tạo ra nhờ nghệ thuật vẽ airbrush – kỹ thuật dùng súng phun sơn mini. Anh đã biết đến bộ môn này từ khi còn học cấp 3.

Cá mô hình trông sống động như thật. Ảnh: NVCC

Nhưng thời học sinh, Hiệp chủ yếu vẽ airbrush trên mô tô, mũ bảo hiểm,… Sau này, niềm đam mê câu cá đã đưa Hiệp đến với việc làm mồi câu lure. Nhờ năng khiếu mỹ thuật, mồi giả lure của Hiệp được giới cần thủ chuyên nghiệp ưa thích.

Hiệp chia sẻ: “Lúc đầu, tôi chủ yếu làm mồi câu lure cho khách nước ngoài với giá từ 50-100 USD/lure. Tuy là cần thủ nhưng họ mua chúng về để trưng bày, ít khi đem đi câu. Lý do là họ thích mồi câu được tôi làm thủ công, không có bản thứ 2.

Khi đam mê câu cá lên tới đỉnh điểm, ngoài việc câu được cá, cần thủ chuyên nghiệp còn có khu trưng bày cần câu, dụng cụ câu và mô hình cá. 4 năm trước, tôi bắt đầu làm mô hình cá như một cách lưu giữ, sưu tập phiên bản các loài cá yêu thích”.

Hiệp sử dụng nghệ thuật vẽ airbrush. Ảnh: NVCC

Anh đầu tư mua thiết bị, vật liệu từ nước ngoài. Anh cũng nghiên cứu, học tập kỹ thuật từ các tài liệu nước ngoài. Hiện tại, Hiệp làm mô hình từ 4 chất liệu chính: Tiêu bản cá thật, mô hình composite, vật liệu in 3D và gỗ.

Để hình thành một tác phẩm, Hiệp thường trải qua các công đoạn: Xử lý phần thô, lắp ghép chi tiết (vây, vi, đuôi…), mài giũa, điêu khắc, đánh nhám tạo độ bám, sơn lót nền rồi tiến hành vẽ airbrush và cuối cùng là phủ lớp bảo vệ.

Nhiều người gọi tác phẩm của Hiệp là "cá bất tử". Ảnh: NVCC

Sau khi hoàn thiện, các tác phẩm của Hiệp không chỉ có hình dáng, màu sắc đẹp mắt, sống động mà còn cho cảm giác có “độ tươi” như cá thật. Nhiều người dùng mạng gọi mô hình cá của Hiệp là những chú cá không bao giờ chết hay "cá bất tử".

Thu nhập cao

Theo Hiệp, công đoạn khó nhất là dùng súng phun sơn. Bởi đây là khâu hoàn thiện cuối cùng. “Để lột tả được hình ảnh loài cá mình nhắm đến, ngoài độ khó về pha màu sắc còn đòi hỏi kỹ thuật lên màu để con cá có hồn, sống động như thật.

Để làm tốt việc này, người thợ cần nắm vững đặc điểm sinh học của loài cá để lên màu, phối màu cho đúng. Đôi khi tôi mất nhiều giờ liền chỉ để tạo hiệu ứng phản chiếu, ánh bạc trên thân cá…

Mô hình cá của Hiệp được nhiều khách hàng đặt mua để trang trí. Ảnh: NVCC

Công việc này không chỉ đòi hỏi tính thẩm mỹ, óc nghệ thuật mà còn thử thách sự kiên nhẫn, cẩn trọng của người thợ. Tùy mức độ khó, kích thước, mỗi mô hình cá được tôi hoàn thiện trong 3-7 ngày”, Hiệp chia sẻ thêm.

Sau hơn 4 năm theo nghề, Hiệp đã sáng tạo, hoàn thiện mô hình của hàng chục loài cá với nhiều kích thước khác nhau. Tuy nhiên, anh nhớ nhất là mô hình cá bè quỵt được tạo hình trên phôi gỗ nặng trên 9kg.

Hiệp thích tác phẩm này bởi đây là loại cá khỏe, bơi nhanh, hầu hết các cần thủ luôn muốn chinh phục. Ngoài ra, mô hình này cũng là tác phẩm đầu tiên của Hiệp.

Hiệp cũng cộng tác lên màu cho một số đơn vị, cá nhân chuyên làm tiêu bản cá. Đơn cử là Trần Kim Hoàng Anh, một trong những người có tiếng trong giới làm tiêu bản động vật ở Việt Nam.

Hoàng Anh nhận định: “Kỹ thuật sơn mô hình của Hiệp rất tốt. Sản phẩm do Hiệp thực hiện có độ hoàn thiện cao, sống động, đẹp mắt. Tôi đang hợp tác với bạn ấy trong khâu sơn màu cho các mẫu tiêu bản cá”.

Đôi khi chúng là tiêu bản cá cưng của người thích cá cảnh. Ảnh: NVCC

Mô hình cá của Hiệp hiện được nhiều người lựa chọn, từ cần thủ, người chơi cá cảnh đến chủ homestay, resort, nhà hàng Nhật, thậm chí cả các tạp chí thời trang. Giá mỗi sản phẩm dao động từ 3 – 10 triệu đồng, tùy độ khó và kích thước.

Hiệp tâm sự: “Công việc này là đam mê của tôi. Tôi rất hạnh phúc vì có thể tạo ra thu nhập từ chính đam mê của mình".

Ngoài làm mô hình, Hiệp còn quản lý 1 homestay gia đình nên thời gian sáng tạo không nhiều. Tuy vậy, công việc độc đáo này vẫn mang về cho anh khoảng hơn 30 triệu đồng/tháng, tức gần nửa tỷ đồng mỗi năm.