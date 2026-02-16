TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, mâm cỗ ngày Tết của người miền Bắc thiên về vị thanh với các món truyền thống như bánh chưng, xôi gấc, thịt gà/lợn luộc, canh miến/măng, chả nem, dưa hành, các loại giò (giò lụa, giò thủ, giò mỡ...) và thịt đông, rau xào, dưa muối.
Các món ăn này phù hợp với tiết trời lạnh giá của miền Bắc khi đón năm mới. Trong đó, thịt đông là món ăn đặc trưng của người miền Bắc mà các vùng miền khác ít có.
Ngoài những món kể trên, tùy điều kiện mà các gia đình có thể thêm hay thay đổi món khác nhau như rau xào thập cẩm, canh măng/miến, miến xào mề gà, tôm luộc, chả…
TS. Đinh Đức Tiến cho hay, mâm cúng ngày đầu năm mới của người miền Trung cũng có nhiều món tương tự như ở miền Bắc.
Tuy nhiên, các món ăn ngày Tết của người dân nơi đây thiên về vị cay và chú trọng đến hình thức, màu sắc bắt mắt.
Trong đó, mâm cúng mùng 1 thường có nhiều loại hải sản và các loại bánh ngọt, mặn khác nhau (nhất là ở Huế). Ngoài ra còn có các món quen thuộc thường ngày như xôi, chè, bánh tét, món hầm, thịt luộc tôm chua, ram…
Theo TS. Đinh Đức Tiến, mâm cúng đầu năm của người miền Nam gồm các món thiên về vị ngọt, đặc biệt thường có các món kho và thịt quay (do ảnh hưởng từ văn hóa ẩm thực của người Hoa).
Trong đó, hai món thường thấy nhất là thịt kho trứng và canh khổ qua.
Với món thịt kho trứng, quả trứng tròn, miếng thịt vuông tượng trưng cho trời tròn, đất vuông, mang ý nghĩa năm mới trọn vẹn, đầy đủ, sung túc.
Còn món canh khổ qua nhồi thịt mang ý nghĩa tượng trưng là bao nhiêu cái khổ trong năm cũ sẽ qua hết, xua tan xui xẻo và đón tài lộc năm mới.
Ngoài các món ăn đặc trưng, người miền Nam còn bày biện mâm cúng với gà xé phay, tôm khô củ kiệu, bánh mứt… và không thể thiếu bánh tét với đủ loại nhân mặn ngọt và vô số loại bánh mứt thơm ngon.