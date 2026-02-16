Theo sách Tín ngưỡng Việt Nam của tác giả Lưu Ánh được NXB Trẻ xuất bản và lưu hành, vào mùng 1 Tết, gia chủ có thể làm mâm cúng mặn hoặc chay nhưng phải chuẩn bị kỹ càng, bài trí trang nghiêm, chỉn chu.

Vì mùng 1 là ngày đầu tiên của năm mới nên các gia đình thường làm mâm cúng tươm tất, thịnh soạn với hy vọng khởi đầu cho một năm may mắn, thuận lợi, bình an.

Song, tùy theo văn hóa vùng miền và điều kiện từng nhà mà mỗi gia đình có thể chuẩn bị mâm cúng mùng 1 Tết bao gồm những món ăn khác nhau.

Tùy văn hóa từng vùng và điều kiện từng nhà mà mỗi gia đình có thể làm mâm cúng mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khác nhau. Ảnh minh họa: Nguyễn Nga Julie