Chuyên gia phong thủy Song Hà cho biết, trong 10 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 có 4 ngày cát lành, rất phù hợp để xuất hành thuận lợi, vạn sự hanh thông.
Đó là các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 4 và mùng 6 Tết. Nếu muốn xuất hành lấy may đầu năm, gia chủ có thể nhằm vào 4 ngày này (nhất là ngày mùng 1 tết Bính Ngọ).
Ngày mùng 1 Tết được coi là đại cát đại lợi, rất tốt cho việc đi lại lấy may hoặc tiến hành xông nhà xông đất đầu năm.
Bởi đây là ngày khởi đầu của một năm mới, được coi là thời điểm đất trời giao thoa, âm dương hòa hợp, cân bằng.
Theo lịch Vạn niên 2026, mùng 1 tết Bính Ngọ rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch. Đây là ngày đại an, mang ý nghĩa bình an và thuận lợi. Xuất hành ngày này thì mọi việc đa phần đều tốt lành, sở cầu như nguyện.
Ngoài ra, căn cứ cách xem ngày xuất hành theo Khổng Minh, mùng 1 Tết năm nay là Đường Phong, rất tốt cho việc xuất hành, có thể cầu tài được như ý, có quý nhân phù trợ.
Ngày mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 có 2 hướng xuất hành đại cát đó là hướng Nam và hướng Tây.
Hướng Nam là hướng của Hỷ thần, hướng Tây là hướng của Tài thần ngự. Theo đó, tùy vào mong cầu của gia chủ mà có sự lựa chọn khác nhau.
Nếu muốn cầu tài lộc, vinh hoa phú quý, làm ăn kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt thì nên xuất hành theo hướng Tây sẽ được thần Tài ban phước.
Nếu muốn cầu cát khánh, bình an, chuyện vui mừng về cưới hỏi, con cái thì nên đi về hướng Nam để được Hỷ thần độ trì, ban phước.
Trong ngày có các khung giờ hoàng đạo tốt cho xuất hành gồm: Giờ Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h).
Trong đó giờ Thìn được đánh giá là tốt hơn hẳn cho việc xuất hành. Bởi, đây là khung giờ Tiểu cát, xuất hành gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, trôi chảy tốt đẹp.
Ngoài ra, xuất hành vào giờ này, người có bệnh cầu sẽ có khả năng khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.