Các ngày xuất hành tốt đầu năm Bính Ngọ 2026

Chuyên gia phong thủy Song Hà cho biết, trong 10 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 có 4 ngày cát lành, rất phù hợp để xuất hành thuận lợi, vạn sự hanh thông.

Đó là các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 4 và mùng 6 Tết. Nếu muốn xuất hành lấy may đầu năm, gia chủ có thể nhằm vào 4 ngày này (nhất là ngày mùng 1 tết Bính Ngọ).

Ngày mùng 1 Tết được coi là đại cát đại lợi, rất tốt cho việc đi lại lấy may hoặc tiến hành xông nhà xông đất đầu năm.

Bởi đây là ngày khởi đầu của một năm mới, được coi là thời điểm đất trời giao thoa, âm dương hòa hợp, cân bằng.

Theo lịch Vạn niên 2026, mùng 1 tết Bính Ngọ rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch. Đây là ngày đại an, mang ý nghĩa bình an và thuận lợi. Xuất hành ngày này thì mọi việc đa phần đều tốt lành, sở cầu như nguyện.

Ngoài ra, căn cứ cách xem ngày xuất hành theo Khổng Minh, mùng 1 Tết năm nay là Đường Phong, rất tốt cho việc xuất hành, có thể cầu tài được như ý, có quý nhân phù trợ.