Ý nghĩa của phong tục lì xì ngày Tết Lì xì (mừng tuổi) ngày đầu năm là nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong dịp tết Nguyên đán của người Việt. Tiền mừng tuổi thường được để trong phong bao màu đỏ, màu vàng, màu hồng… bắt mắt. Đây cũng là dịp mà con cháu trong nhà gửi những lời chúc Tết ý nghĩa đến ông bà, cha mẹ và nhận lì xì mừng tuổi. Theo phong tục dân gian, tục mừng tuổi thường bắt đầu sau giao thừa và kéo dài cho tới khi hết ngày nghỉ Tết. (Ảnh minh họa) Người lớn, ông bà cha mẹ, anh em, chú bác, anh chị... sẽ mừng tuổi cho các con các cháu, các em trong gia đình, hoặc khách tới chơi nhà cũng được chủ mừng tuổi và ngược lại. Còn con cháu khi đã đi làm và có thu nhập cũng biếu ông bà, cha mẹ những phong lì xì đỏ thắm để chúc sức khỏe và may mắn, bình an. Theo phong tục dân gian, tục mừng tuổi thường bắt đầu sau giao thừa và kéo dài cho tới khi hết ngày nghỉ Tết. Điểm chung nhất trong phong tục mừng tuổi là tấm lòng thành, lời chúc phúc với khát vọng an lành, hanh thông, nhiều may mắn từ sức khỏe cho tới cuộc sống vật chất, tinh thần, đúng nghĩa an khang tài lộc. Đây là phong tục có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp của người Việt, thể hiện sự yêu trẻ, kính già và ước mong một năm mới thuận lợi, may mắn. Chính vì thế, tục mừng tuổi đến nay vẫn được lưu truyền rộng rãi và trở thành một trong những điều được mọi người, nhất là trẻ nhỏ mong chờ nhất trong dịp Tết.

Những con số lì xì may mắn và hợp phong thủy 2026 Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, theo phong thủy Huyền Không, 9 con số (từ 1 đến 9) đại diện cho Cửu Tinh (các vì sao) với ngũ hành, cát hung riêng, biến hóa theo thời gian và không gian. Trong đó 1, 6, 8 và 9 là những con số đẹp, đại diện cho sao tốt, tượng trưng cho sinh khí, thuận lợi và may mắn. Cụ thể: Số 1 là đại diện của sao Nhất Bạch Tham Lang (sinh khí), mang đến vận đào hoa, tài lộc và may mắn trong thi cử. Số 6 là đại diện của sao Lục Bạch Vũ Khúc (quan vận), tượng trưng cho quyền lực, địa vị và sự nghiệp. Sao này thường giúp cải thiện công danh, thăng tiến trong sự nghiệp và mang lại sự ổn định cho gia đình. Số 8 là đại diện của sao Bát Bạch Tả Phù (tài sản), đại diện cho tài lộc, mang lại sự thăng tiến về tài chính và an khang thịnh vượng. Còn số 9 là đại diện của sao Cửu Tử Hữu Bật (học nghiệp), đại diện cho hỷ sự, sinh khí và danh tiếng. Cửu tử là sao của tương lai, mang lại năng lượng tích cực, có lợi cho sự nghiệp, tình duyên và giúp gia đình thêm hòa thuận. Vì hợp phong thủy, mang ý nghĩa tốt đẹp nên những con số 1, 6, 8, 9 cũng được nhiều người lựa chọn khi chuyển tiền lì xì với hy vọng mang lại may mắn cho bạn bè, người thân… trong năm mới. Chuyên gia Phạm Đình Hải cũng cho hay, dân gian thường căn cứ âm đọc các con số nói trên để lựa chọn con số lì xì may mắn. Ví dụ: số 1 đọc là nhất, số 6 đọc là lục (gần với âm lộc trong tài lộc), số 8 đọc là bát (gần với âm phát trong phát tài, phát phúc), số 9 đọc là cửu (nghĩa là lâu bền). Theo chuyên gia Phạm Đình Hải, năm Bính Ngọ 2026, Thái Tuế tại hướng Nam. Các con số lì xì được cho là may mắn, nên ưu tiên là 1, 8 và 9 hoặc kết hợp: 10, 18, 19, 189, 80, 89, 90, 99… Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp các số có tổng bằng 1, 8 hoặc 9, ví dụ 521, 522… để lựa chọn con số lì xì ý nghĩa.