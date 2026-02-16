Lì xì (mừng tuổi) ngày đầu năm là nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong dịp tết Nguyên đán của người Việt. Tiền mừng tuổi thường được để trong phong bao màu đỏ, màu vàng, màu hồng… bắt mắt.
Đây cũng là dịp mà con cháu trong nhà gửi những lời chúc Tết ý nghĩa đến ông bà, cha mẹ và nhận lì xì mừng tuổi.
Người lớn, ông bà cha mẹ, anh em, chú bác, anh chị... sẽ mừng tuổi cho các con các cháu, các em trong gia đình, hoặc khách tới chơi nhà cũng được chủ mừng tuổi và ngược lại.
Còn con cháu khi đã đi làm và có thu nhập cũng biếu ông bà, cha mẹ những phong lì xì đỏ thắm để chúc sức khỏe và may mắn, bình an.
Theo phong tục dân gian, tục mừng tuổi thường bắt đầu sau giao thừa và kéo dài cho tới khi hết ngày nghỉ Tết.
Điểm chung nhất trong phong tục mừng tuổi là tấm lòng thành, lời chúc phúc với khát vọng an lành, hanh thông, nhiều may mắn từ sức khỏe cho tới cuộc sống vật chất, tinh thần, đúng nghĩa an khang tài lộc.
Đây là phong tục có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp của người Việt, thể hiện sự yêu trẻ, kính già và ước mong một năm mới thuận lợi, may mắn. Chính vì thế, tục mừng tuổi đến nay vẫn được lưu truyền rộng rãi và trở thành một trong những điều được mọi người, nhất là trẻ nhỏ mong chờ nhất trong dịp Tết.
Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, theo phong thủy Huyền Không, 9 con số (từ 1 đến 9) đại diện cho Cửu Tinh (các vì sao) với ngũ hành, cát hung riêng, biến hóa theo thời gian và không gian.
Trong đó 1, 6, 8 và 9 là những con số đẹp, đại diện cho sao tốt, tượng trưng cho sinh khí, thuận lợi và may mắn.
Cụ thể:
Số 1 là đại diện của sao Nhất Bạch Tham Lang (sinh khí), mang đến vận đào hoa, tài lộc và may mắn trong thi cử.
Số 6 là đại diện của sao Lục Bạch Vũ Khúc (quan vận), tượng trưng cho quyền lực, địa vị và sự nghiệp. Sao này thường giúp cải thiện công danh, thăng tiến trong sự nghiệp và mang lại sự ổn định cho gia đình.
Số 8 là đại diện của sao Bát Bạch Tả Phù (tài sản), đại diện cho tài lộc, mang lại sự thăng tiến về tài chính và an khang thịnh vượng.
Còn số 9 là đại diện của sao Cửu Tử Hữu Bật (học nghiệp), đại diện cho hỷ sự, sinh khí và danh tiếng. Cửu tử là sao của tương lai, mang lại năng lượng tích cực, có lợi cho sự nghiệp, tình duyên và giúp gia đình thêm hòa thuận.
Vì hợp phong thủy, mang ý nghĩa tốt đẹp nên những con số 1, 6, 8, 9 cũng được nhiều người lựa chọn khi chuyển tiền lì xì với hy vọng mang lại may mắn cho bạn bè, người thân… trong năm mới.
Chuyên gia Phạm Đình Hải cũng cho hay, dân gian thường căn cứ âm đọc các con số nói trên để lựa chọn con số lì xì may mắn.
Ví dụ: số 1 đọc là nhất, số 6 đọc là lục (gần với âm lộc trong tài lộc), số 8 đọc là bát (gần với âm phát trong phát tài, phát phúc), số 9 đọc là cửu (nghĩa là lâu bền).
Theo chuyên gia Phạm Đình Hải, năm Bính Ngọ 2026, Thái Tuế tại hướng Nam. Các con số lì xì được cho là may mắn, nên ưu tiên là 1, 8 và 9 hoặc kết hợp: 10, 18, 19, 189, 80, 89, 90, 99…
Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp các số có tổng bằng 1, 8 hoặc 9, ví dụ 521, 522… để lựa chọn con số lì xì ý nghĩa.
Bên cạnh quan niệm chỉ sử dụng phong bì màu sắc tươi sáng để bỏ tiền mừng tuổi, bạn có thể lưu ý thêm một vài điều quan trọng để duy trì được ý nghĩa tốt đẹp của phong tục này, đồng thời lan tỏa những mong ước bình an, may mắn và thịnh vượng tới mọi người trong năm mới.
Kiêng kỵ số 4
Cách phát âm của số 4 (tứ) khá giống chữ tử (nghĩa là: chết) trong tiếng Trung Quốc. Do vậy, theo quan niệm của nhiều người, tiền mừng tuổi đầu năm nên kiêng có số 4 như 40.000 đồng hay 400.000 đồng.
Kiêng bỏ phong bao lì xì số lẻ
Theo quan niệm của người xưa, các số lẻ như: 1, 3, 5, 7 gắn liền với cõi âm, có thể thu hút âm khí, không mang lại may mắn nên phong bao lì xì cần tránh để tiền lẻ.
Thay vào đó, tiền mừng tuổi nên là tiền chẵn, còn mới như 10.000 đồng, 20.000 đồng hay 50.000 đồng, thể hiện mong ước về một năm mới trọn vẹn, đủ đầy.
Không xin thêm tiền lì xì
Điều tối kỵ trong việc trao nhận phong bao lì xì là xin thêm vì điều này thể hiện sự bất kính, không tôn trọng người tặng và vô tình để trôi mất may mắn, tài lộc đang có.
Không nên mở phong bao trước mặt người tặng
Trên thực tế, mọi người thường tò mò về số tiền được mừng tuổi trong phong bao lì xì, nhất là trẻ em. Tuy nhiên, việc mở lì xì trực tiếp trước mặt người tặng được xem là hành động thiếu lịch sự, thể hiện sự không tôn trọng đối phương, xem nặng đồng tiền hơn tấm lòng người tặng.