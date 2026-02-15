Vào ngày tất niên, các bậc cao niên trong gia đình thường nhắc con cháu mua lá rau mùi già về nấu nước để tắm.

Cây mùi già được chọn phải trổ hoa, kết trái, thân cây đã chuyển từ màu xanh sang nâu tía. Khi đun lên, nồi nước mùi già cho mùi thơm ngan ngát, cay cay đặc trưng.

Ảnh minh họa: Binh Luu Thi

Theo quan niệm người xưa, tục lệ tắm gội, rửa mặt bằng nồi nước rau mùi trong ngày cuối cùng của năm cũ là trút bỏ những điều chưa toại nguyện, muộn phiền còn vương vấn. Nước rau mùi già không chỉ giúp chúng ta được sạch sẽ mà còn giúp tinh thần sảng khoái, hết mệt mỏi.

Tiến sĩ Lưu Huyền Trang (giảng viên bộ môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lý luận văn hoá, khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Rửa mặt bằng nước rau mùi già là một phong tục cổ ở miền Bắc.

Tục lệ này có ý nghĩa gột rửa bụi trần, gột rửa hết những xui xẻo, phiền muộn của năm cũ để đón năm mới với thân - tâm - trí thanh sạch, thư giãn, thoải mái.

Vì hương của mùi già tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu, thanh sạch. Ngày nay, mùi hương này gần như mang mùi của ký ức, mùi của Tết xưa”.

Trong Đông y, rau mùi già có vị cay, tính ấm, không độc, có tác dụng tiêu thực, thông đại tiểu tiện, chống mệt mỏi, lưu thông khí huyết, giải tỏa căng thẳng thần kinh, phục hồi sức khỏe, giúp cơ thể lưu giữ hương thơm, sạch sẽ.

Do đó, việc tắm nước đun từ hạt hoặc lá mùi già có tác dụng làm cho da sạch. Mỗi khi tắm bằng lá hay hạt mùi già, cơ thể nóng và toát mồ hôi nên da được sạch hơn.

Ảnh minh họa: Hoa Cỏ May

Hương của lá cây mùi hơi nồng, cay, có tác dụng lưu thông khí huyết, giải tỏa căng thẳng thần kinh, phục hồi sức khỏe.

Tuy nhiên, việc tắm gội bằng nước rau mùi già có một số lưu ý liên quan đến sức khỏe cần thận trọng. Người mắc bệnh viêm da không nên tắm nước lá mùi khi da có vết thương hở, bong tróc, nhiễm trùng…

Không nên tắm nước rau mùi già sau khi ăn no, bởi hoạt động này có thể gây ra chứng đầy bụng hay các vấn đề về đường ruột khác.

Không nên sử dụng nước rau mùi già để tắm cho trẻ sơ sinh.

Không tắm lá mùi khi cơ thể đang không khỏe, cảm, sốt, bởi điều này sẽ khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Những người bị thủy đậu hay sởi không nên tắm nước mùi già, bởi điều này sẽ làm tăng thời gian ủ và phát bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe.