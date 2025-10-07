Mưa lớn do bão Matmo, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông khó khăn

Ảnh hưởng của bão Matmo khiến Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài suốt đêm qua. Đến sáng nay, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố vẫn đang trong tình trạng ngập úng nghiêm trọng, có nơi nước ngập tới nửa bánh xe.