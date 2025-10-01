logo website

Thứ Tư, 01/10/2025 - 16:35

Đường Hà Nội ngập sâu cả mét nước, CSGT làm điều đặc biệt cho người dân

Kiều Oanh

Tại đường Cầu Bươu, Phùng Hưng (Hà Đông), nhiều đoạn ngập sâu tới cả mét, chỉ xe tải, ô tô gầm cao mới có thể đi qua. Lực lượng CSGT đã có hành động đặc biệt để hỗ trợ người dân.

