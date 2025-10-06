Trước thông tin trên mạng xã hội về cơn bão số 12 (tên quốc tế là bão Hạ Long), được cho là sẽ xuất hiện ngay sau cơn bão số 11 Matmo, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) Hoàng Đức Cường cho biết hiện tại, hệ thống dự báo chưa tiếp nhận thông tin liên quan đến cơn bão số 12.

Ông Cường khẳng định, chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông, vì từ nay đến cuối năm vẫn còn bão. Tuy nhiên, hiện Cục Khí tượng thuỷ văn chưa thấy có một điều kiện nào để xuất hiện cơn bão số 12 trên Biển Đông.

Thông tin thêm, ông Cường cho biết mới đây trên mạng xã hội cũng có thông tin rằng đã có cơn bão ngay sau bão số 11 Matmo. Tuy nhiên đây là cơn bão số 22 trên Tây Bắc Thái Bình Dương và được đặt tên ngay sau tên của Việt Nam cung cấp là Hạ Long. Do đó, nhiều người hiểu nhầm bão Hạ Long là cơn bão số 12.

"Cơn bão này không đi vào Biển Đông nên không phải cơn bão số 12 như những thông tin trên mạng xã hội đưa", ông Cường nói thêm.

Bão số 10 Bualoi đã để lại nhiều hậu quả nặng nề.

Theo Phó Cục trưởng, tính đến nay, toàn quốc đã ghi nhận 14 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó có 2 đợt xảy ra giữa mùa khô, trái với quy luật thông thường. Hầu hết các đợt mưa lớn này gắn liền với hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, tạo nên tổ hợp thời tiết nguy hiểm: mưa lớn – gió mạnh – lũ quét – sạt lở đất.

Cục Khí tượng thủy văn cảnh báo, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 4-5 cơn bão, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Mưa lớn và lũ cuối vụ ở Trung Bộ sẽ tiếp tục kéo dài, trong khi miền Bắc có thể sớm đối mặt với rét đậm, rét hại.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Cục Khí tượng thủy văn đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tăng cường cảnh giác, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong các tháng cao điểm cuối năm.