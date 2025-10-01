Những thước phim ám ảnh do ngập lụt ngày 30/9 tại Hà Nội

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội "tê liệt" vì ngập lụt, nhiều người mắc kẹt tại trường học, công sở, nhiều chung cư, hộ gia đình oằn mình chống ngập.