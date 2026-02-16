Theo chuyên gia Phạm Đình Hải, trang phục ngày mùng 1 Tết năm 2026 nên ưu tiên chọn tông màu sáng, ví dụ như màu hồng, đỏ, tím, xanh…
Trong đó, màu đỏ là biểu tượng của may mắn và hỷ khí. Màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và thành công. Trong phong thủy, vàng còn là màu của ánh mặt trời, đại diện cho khởi đầu mới đầy năng lượng.
Còn màu xanh lá thể hiện sức sống, sự sinh sôi nảy nở và phát triển bền vững. Màu xanh dương là màu của bầu trời, của biển cả, mang đến cảm giác thư thái, bình yên.
Trong ngày đầu năm mới, bạn không nên mặc trang phục toàn màu trắng mà hãy phối với các màu tươi sáng khác để tạo tổng thể hài hòa.
Đồng thời, bạn cũng tránh mặc những bộ đồ có màu sắc quá u ám như xám, đen vì những gam màu này dễ tạo cảm giác nặng nề, kém tươi tắn, không phù hợp với không khí rộn ràng của ngày Tết.
Tuổi Tý
Mùng 1 Tết năm Bính Ngọ 2026, những người tuổi Tý nên lựa chọn trang phục có các gam màu như xanh dương, trắng, xám nhạt.
Đây là những gam màu giúp tuổi Tý cân bằng năng lượng, gặp nhiều quý nhân phù trợ trong năm mới.
Tuổi Sửu
Tuổi Sửu đại diện cho sự chăm chỉ, bền bỉ nên ngày đầu năm mới, những người tuổi này nên chọn tông màu như vàng, cam đất, nâu nhạt… để tạo cảm giác ấm áp, vững chãi nhưng vẫn toát lên sự tươi mới.
Tuổi Dần
Mùng 1 Tết, các màu như xanh lá, xanh dương và đen ánh xanh là lựa chọn lý tưởng với người tuổi Dần, giúp họ tăng thêm sự tự tin, bản lĩnh và thu hút vận may.
Tuổi Mão
Các gam màu nhẹ nhàng như xanh lá, xanh dương nhạt và hồng pastel rất phù hợp với người tuổi Mão trong ngày đầu tiên của năm mới, có thể mang lại cho họ vận may trong các mối quan hệ và công việc.
Tuổi Thìn
Mùng 1 Tết năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Thìn nên mặc trang phục có màu vàng, cam, đỏ nhạt. Đây là những gam màu đại diện cho quyền lực, sự thịnh vượng và thành công.
Tuổi Tỵ
Tuổi Tỵ nên mặc trang phục màu xanh lá, xanh lục hoặc nâu nhạt, đỏ, cam hồng trong ngày mùng 1 Tết. Các gam màu này giúp tuổi Tỵ gặp nhiều thuận lợi, tránh thị phi trong năm mới.
Tuổi Ngọ
2026 là năm Bính Ngọ. Vì vậy, người tuổi Ngọ càng nên chú trọng trang phục ngày đầu năm. Nếu bạn băn khoăn mùng 1 tuổi Ngọ mặc màu gì, hãy chọn đỏ, cam, hồng, tím hoặc xanh lá. Những gam màu này giúp tuổi Ngọ tăng thêm năng lượng, gặp nhiều cơ hội tốt trong công việc.
Tuổi Mùi
Đầu năm mới, người tuổi Mùi hợp với các gam màu mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp như màu nâu, vàng, be, đỏ, hồng.
Tuổi Thân
Tuổi Thân hợp với màu trắng, xám, vàng, xanh dương. Đây là những gam màu giúp tuổi Thân giữ được sự tỉnh táo, linh hoạt và gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Tuổi Dậu
Các gam màu vàng nhạt, nâu và trắng, xám, ánh kim sẽ rất phù hợp với người tuổi Dậu trong ngày mùng 1 Tết. Nếu muốn tạo cảm giác tươi mới, tuổi Dậu còn có thể tham khảo thêm màu xanh pastel.
Tuổi Tuất
Để mang lại may mắn và bình an trong năm mới, người tuổi Tuất nên chọn trang phục có tông màu lý tưởng như vàng, đỏ, hồng, tím nhạt, nâu đất.
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi mùng 1 Tết nên mặc màu xanh dương, đen ánh xanh hoặc trắng. Những tông màu nhẹ nhàng này giúp họ thêm tràn đầy năng lượng, gặp nhiều may mắn trong ngày đầu năm.
Bên cạnh yếu tố con giáp, nhiều người còn quan tâm đến việc chọn màu theo ngũ hành bản mệnh để gia tăng vận khí trong ngày đầu năm.
Ngũ hành chia thành 5 mệnh gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và mỗi mệnh lại có màu sắc tương sinh - tương hợp riêng. Nếu đang băn khoăn mùng 1 Tết năm Bính Ngọ nên mặc đồ màu gì, bạn có thể dựa vào bản mệnh ngũ hành để chọn trang phục phù hợp theo gợi ý dưới đây.
Mệnh Kim
Màu trắng là màu bản mệnh của hành Kim. Tuy nhiên, mùng 1 Tết nên tránh mặc đồ màu trắng.
Mùng 1 Tết năm Bính Ngọ 2026, người mệnh Kim nên ưu tiên mặc các gam vàng - vàng đất - vàng nhạt để mở vận may tốt nhất. Ngoài ra, các tông xám - ánh kim cũng rất hợp bản mệnh.
Ngoài ra, vì Thổ sinh Kim nên nhóm màu vàng đất - nâu càng hỗ trợ tốt cho tài lộc, quý nhân và công việc trong 2026. Ngược lại, người mệnh Kim nên tránh mặc trang phục có tông đỏ - hồng - tím trong ngày mùng 1 vì những màu này thuộc Hỏa, mà Hỏa khắc Kim.
Mệnh Mộc
Mệnh Mộc mùng 1 Tết năm Bính Ngọ 2026 nên chọn trang phục có màu xanh lá và xanh dương. Hai gam màu này sẽ giúp người mệnh Mộc đón nhận năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và thuận lợi trong các mối quan hệ suốt cả năm.
Mệnh Thủy
Người mệnh Thủy ngày mùng 1 Tết nên ưu tiên chọn trang phục màu xanh dương và xanh nước biển. Đây là những gam màu bản mệnh, tượng trưng cho sự tươi mới, tinh khiết, khéo léo và mở ra một năm nhiều may mắn, thành công.
Ngoài ra, vì Kim sinh Thủy nên các màu trắng - xám - bạc cũng rất phù hợp để người mệnh Thủy mặc trong ngày đầu năm mới, mang lại sự tinh tế, thanh lịch và năng lượng tích cực.
Màu đen cũng thuộc mệnh Thủy. Song, theo quan niệm dân gian, đầu năm không nên mặc màu đen vì dễ tạo cảm giác u ám và có thể thu hút năng lượng xấu.
Mùng 1 Tết năm Bính Ngọ, người mệnh Thủy cũng tránh mặc đồ màu vàng - nâu đất vì đây là gam màu thuộc mệnh Thổ, mà Thổ khắc Thủy.
Mệnh Hỏa
Người mệnh Hỏa nên chọn trang phục màu đỏ, hồng, tím hoặc xanh lá trong ngày đầu năm mới. Đây là những gam màu tượng trưng cho may mắn, nhiệt huyết và thịnh vượng, giúp bạn khởi đầu năm mới thuận lợi và tràn đầy năng lượng.
Người thuộc bản mệnh này nên tránh màu xanh nước biển và đen vì thuộc Thủy, mà Thủy thì khắc Hỏa.
Mệnh Thổ
Ngày mùng 1 Tết, người mệnh Thổ nên ưu tiên các gam vàng - vàng nhạt - vàng đất hoặc đỏ - hồng - tím. Đây là những màu đại diện cho sự giàu có, thịnh vượng và an khang.
Người mệnh Thổ nên hạn chế màu xanh lá cây vì Mộc khắc Thổ, dễ làm giảm vận may ngày đầu năm.