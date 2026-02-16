Đồng thời, bạn cũng tránh mặc những bộ đồ có màu sắc quá u ám như xám, đen vì những gam màu này dễ tạo cảm giác nặng nề, kém tươi tắn, không phù hợp với không khí rộn ràng của ngày Tết.

Trong ngày đầu năm mới, bạn không nên mặc trang phục toàn màu trắng mà hãy phối với các màu tươi sáng khác để tạo tổng thể hài hòa.

Còn màu xanh lá thể hiện sức sống, sự sinh sôi nảy nở và phát triển bền vững. Màu xanh dương là màu của bầu trời, của biển cả, mang đến cảm giác thư thái, bình yên.

Trong đó, màu đỏ là biểu tượng của may mắn và hỷ khí. Màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và thành công. Trong phong thủy, vàng còn là màu của ánh mặt trời, đại diện cho khởi đầu mới đầy năng lượng.

Theo chuyên gia Phạm Đình Hải, trang phục ngày mùng 1 Tết năm 2026 nên ưu tiên chọn tông màu sáng, ví dụ như màu hồng, đỏ, tím, xanh…

Mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 mặc màu gì cho may mắn cả năm?

12 con giáp mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 nên mặc màu gì?

Tuổi Tý

Mùng 1 Tết năm Bính Ngọ 2026, những người tuổi Tý nên lựa chọn trang phục có các gam màu như xanh dương, trắng, xám nhạt.

Đây là những gam màu giúp tuổi Tý cân bằng năng lượng, gặp nhiều quý nhân phù trợ trong năm mới.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đại diện cho sự chăm chỉ, bền bỉ nên ngày đầu năm mới, những người tuổi này nên chọn tông màu như vàng, cam đất, nâu nhạt… để tạo cảm giác ấm áp, vững chãi nhưng vẫn toát lên sự tươi mới.

Tuổi Dần

Mùng 1 Tết, các màu như xanh lá, xanh dương và đen ánh xanh là lựa chọn lý tưởng với người tuổi Dần, giúp họ tăng thêm sự tự tin, bản lĩnh và thu hút vận may.

Tuổi Mão

Các gam màu nhẹ nhàng như xanh lá, xanh dương nhạt và hồng pastel rất phù hợp với người tuổi Mão trong ngày đầu tiên của năm mới, có thể mang lại cho họ vận may trong các mối quan hệ và công việc.

Tuổi Thìn

Mùng 1 Tết năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Thìn nên mặc trang phục có màu vàng, cam, đỏ nhạt. Đây là những gam màu đại diện cho quyền lực, sự thịnh vượng và thành công.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên mặc trang phục màu xanh lá, xanh lục hoặc nâu nhạt, đỏ, cam hồng trong ngày mùng 1 Tết. Các gam màu này giúp tuổi Tỵ gặp nhiều thuận lợi, tránh thị phi trong năm mới.

Tuổi Ngọ

2026 là năm Bính Ngọ. Vì vậy, người tuổi Ngọ càng nên chú trọng trang phục ngày đầu năm. Nếu bạn băn khoăn mùng 1 tuổi Ngọ mặc màu gì, hãy chọn đỏ, cam, hồng, tím hoặc xanh lá. Những gam màu này giúp tuổi Ngọ tăng thêm năng lượng, gặp nhiều cơ hội tốt trong công việc.

Màu hồng phù hợp với người tuổi Ngọ trong ngày đầu năm mới. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Tuổi Mùi

Đầu năm mới, người tuổi Mùi hợp với các gam màu mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp như màu nâu, vàng, be, đỏ, hồng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân hợp với màu trắng, xám, vàng, xanh dương. Đây là những gam màu giúp tuổi Thân giữ được sự tỉnh táo, linh hoạt và gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Tuổi Dậu

Các gam màu vàng nhạt, nâu và trắng, xám, ánh kim sẽ rất phù hợp với người tuổi Dậu trong ngày mùng 1 Tết. Nếu muốn tạo cảm giác tươi mới, tuổi Dậu còn có thể tham khảo thêm màu xanh pastel.

Tuổi Tuất

Để mang lại may mắn và bình an trong năm mới, người tuổi Tuất nên chọn trang phục có tông màu lý tưởng như vàng, đỏ, hồng, tím nhạt, nâu đất.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi mùng 1 Tết nên mặc màu xanh dương, đen ánh xanh hoặc trắng. Những tông màu nhẹ nhàng này giúp họ thêm tràn đầy năng lượng, gặp nhiều may mắn trong ngày đầu năm.