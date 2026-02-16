Ngày đầu năm mới nên làm gì?

Đi lễ chùa cầu may

Sáng mùng 1 Tết, nhiều người có thói quen đi lễ chùa để thắp hương, dâng lễ, cầu cho bản thân và gia đình năm mới gặp nhiều sức khỏe, may mắn, mọi sự hanh thông.

Đây cũng là dịp để mọi người gửi gắm những nguyện ước và kỳ vọng hoàn thành các dự định còn dang dở trong năm cũ.

Chúc Tết và lì xì

Tết là thời gian sum vầy, là dịp để các thành viên trong gia đình tạm gác lại công việc để quây quần bên nhau và gửi những lời thăm hỏi, chúc Tết ý nghĩa.

Những lời chúc Tết hay kèm với phong bao lì xì đỏ tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Tiền lì xì không quan trọng giá trị mà chứa đựng tấm lòng và sự chúc phúc cho người nhận, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Mặc trang phục sáng màu

Ngày đầu năm mới, việc trưng diện trang phục mới, màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng, hồng, cam… giúp bạn có thêm thần thái tự tin và sự tươi tắn, rạng rỡ.

Những bộ trang phục sáng màu không chỉ góp phần tạo không khí vui tươi mà còn mang ý nghĩa thuận lợi, suôn sẻ trong năm mới.

Mở cửa đón xuân

Người xưa tin rằng, việc mở cửa sổ, cửa chính vào ngày đầu năm sẽ giúp gia chủ đón nhận được tinh hoa đất trời, thu hút tài lộc và sự mới mẻ.

Ngoài ra, hành động này còn thể hiện tấm lòng cởi mở, hòa đồng với những người xung quanh, chào đón một khởi đầu mới.

Ăn những món mang ý nghĩa tốt lành

Đầu năm mới, những món ăn quen thuộc trong ngày Tết như hạt dẻ cười, dưa hấu, táo xanh - đỏ, bánh chưng, bánh tét… lại được dịp “lên ngôi”.

Những món này không chỉ ngon, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn mang ý nghĩa tài lộc, may mắn, có thể mang đến những điều tích cực, tốt đẹp cho mọi người.

Khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm là phong tục truyền thống ý nghĩa đối với người Việt, nhất là học sinh, sinh viên và những người làm công việc sáng tạo.

Vào ngày này, học sinh, sinh viên thường khai bút bằng cách làm bài tập, còn nhà thơ, nhà văn có thể viết một câu thơ, câu văn ngắn với mong muốn một năm mới suôn sẻ trong công việc, gặt hái được nhiều thành công.

Khai bếp đầu năm

Dân gian có câu "bếp ấm, nhà an, giàu sang sẽ đến". Bếp được xem là không gian ấm áp nhất trong nhà, không chỉ gắn kết các thành viên mà còn là nơi hội đủ năm yếu tố ngũ hành.

Vì vậy, khai bếp đầu năm (hay còn gọi xông bếp) được người Việt coi là một trong những việc nên làm vào mùng 1 Tết với hy vọng năm mới suôn sẻ, nhiều sức khỏe và may mắn, bình an.