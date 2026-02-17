Trong ngày này, buổi sáng có 2 khung giờ hoàng đạo được xem là tốt để gia chủ thực hiện lễ cúng mùng 2 Tết, gồm: 7h-9h (giờ Thìn); 11h-13h (giờ Ngọ).

Theo lịch Vạn niên, mùng 2 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Tư, ngày 18/2/2026 dương lịch.

Bởi buổi sáng là thời điểm bắt đầu của một ngày, còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người) nên phù hợp để làm những công việc quan trọng như cúng khấn.

Theo TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), lễ cúng mùng 2 Tết nên thực hiện vào buổi sáng (thường kết thúc vào trước chính Ngọ - 12h trưa).

Mâm cúng mùng 2 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết (Hà Nội), mâm cúng ngày Tết của mỗi vùng miền cũng có sự khác biệt rõ rệt. Tùy theo sản vật của địa phương, mâm cỗ mùng 2 Tết sẽ có những món ăn đặc trưng.

Mâm cúng không cần cầu kỳ nhưng phải thể hiện được sự chỉn chu và thành tâm của gia chủ. Ảnh: Bùi Hiền

Mâm cúng mùng 2 Tết miền Bắc

Mâm cúng mùng 2 Tết ở miền Bắc có thể gồm các món giống hoặc khác mùng 1, trong đó, không thể thiếu các món đặc trưng như: xôi gấc, bánh chưng, dưa hành muối, chả nem, giò thủ, gà luộc và thịt đông.

Các món ăn này phù hợp với tiết trời lạnh giá của miền Bắc khi đón năm mới. Trong đó, thịt đông là món ăn đặc trưng của người miền Bắc mà các vùng miền khác ít có.

Ngoài những món kể trên, tùy điều kiện mà các gia đình có thể thêm hay thay đổi món khác nhau như: rau xào thập cẩm, canh măng/miến, miến xào mề gà, tôm luộc, chả…

Mâm cúng mùng 2 Tết miền Trung

Theo nghệ nhân Ánh Tuyết, mâm cúng đầu năm của người miền Trung phản ánh rõ nét văn hóa đặc sản, ẩm thực vùng miền.

Ngoài các món gà luộc, xôi, chè, mâm cúng mùng 2 Tết miền Trung còn có thêm bánh tét hoặc bánh chưng, món hầm, thịt luộc tôm chua, tôm thịt rim, bò kho, cá chiên, nem chua, ram, gỏi… hoặc thịt muối, thịt ngâm mắm.

Mâm cúng mùng 2 Tết miền Nam

Điểm khác biệt rõ rệt trong mâm cúng đầu năm của người miền Nam là món thịt kho trứng và canh khổ qua nhồi thịt.

Trong đó, thịt kho trứng là món phổ biến và được ưa chuộng vì quả trứng tròn, miếng thịt vuông tượng trưng cho trời tròn, đất vuông, mang ý nghĩa năm mới trọn vẹn, đầy đủ, sung túc.

Còn món canh khổ qua nhồi thịt mang ý nghĩa tượng trưng là bao nhiêu cái khổ trong năm cũ sẽ qua hết, xua tan xui xẻo và đón tài lộc năm mới.

Ngoài các món ăn đặc trưng, người miền Nam còn bày biện mâm cúng với gà xé phay, tôm khô củ kiệu, bánh mứt… và không thể thiếu bánh tét với đủ loại nhân mặn ngọt và vô số loại bánh mứt thơm ngon.