Theo TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), lễ cúng mùng 2 Tết nên thực hiện vào buổi sáng (thường kết thúc vào trước chính Ngọ - 12h trưa).
Bởi buổi sáng là thời điểm bắt đầu của một ngày, còn tinh khiết, trong lành (cả không gian lẫn con người) nên phù hợp để làm những công việc quan trọng như cúng khấn.
Theo lịch Vạn niên, mùng 2 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Tư, ngày 18/2/2026 dương lịch.
Trong ngày này, buổi sáng có 2 khung giờ hoàng đạo được xem là tốt để gia chủ thực hiện lễ cúng mùng 2 Tết, gồm: 7h-9h (giờ Thìn); 11h-13h (giờ Ngọ).
Theo nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết (Hà Nội), mâm cúng ngày Tết của mỗi vùng miền cũng có sự khác biệt rõ rệt. Tùy theo sản vật của địa phương, mâm cỗ mùng 2 Tết sẽ có những món ăn đặc trưng.
Mâm cúng mùng 2 Tết miền Bắc
Mâm cúng mùng 2 Tết ở miền Bắc có thể gồm các món giống hoặc khác mùng 1, trong đó, không thể thiếu các món đặc trưng như: xôi gấc, bánh chưng, dưa hành muối, chả nem, giò thủ, gà luộc và thịt đông.
Các món ăn này phù hợp với tiết trời lạnh giá của miền Bắc khi đón năm mới. Trong đó, thịt đông là món ăn đặc trưng của người miền Bắc mà các vùng miền khác ít có.
Ngoài những món kể trên, tùy điều kiện mà các gia đình có thể thêm hay thay đổi món khác nhau như: rau xào thập cẩm, canh măng/miến, miến xào mề gà, tôm luộc, chả…
Mâm cúng mùng 2 Tết miền Trung
Theo nghệ nhân Ánh Tuyết, mâm cúng đầu năm của người miền Trung phản ánh rõ nét văn hóa đặc sản, ẩm thực vùng miền.
Ngoài các món gà luộc, xôi, chè, mâm cúng mùng 2 Tết miền Trung còn có thêm bánh tét hoặc bánh chưng, món hầm, thịt luộc tôm chua, tôm thịt rim, bò kho, cá chiên, nem chua, ram, gỏi… hoặc thịt muối, thịt ngâm mắm.
Mâm cúng mùng 2 Tết miền Nam
Điểm khác biệt rõ rệt trong mâm cúng đầu năm của người miền Nam là món thịt kho trứng và canh khổ qua nhồi thịt.
Trong đó, thịt kho trứng là món phổ biến và được ưa chuộng vì quả trứng tròn, miếng thịt vuông tượng trưng cho trời tròn, đất vuông, mang ý nghĩa năm mới trọn vẹn, đầy đủ, sung túc.
Còn món canh khổ qua nhồi thịt mang ý nghĩa tượng trưng là bao nhiêu cái khổ trong năm cũ sẽ qua hết, xua tan xui xẻo và đón tài lộc năm mới.
Ngoài các món ăn đặc trưng, người miền Nam còn bày biện mâm cúng với gà xé phay, tôm khô củ kiệu, bánh mứt… và không thể thiếu bánh tét với đủ loại nhân mặn ngọt và vô số loại bánh mứt thơm ngon.
Nam mô A Di Đà Phật (vái, khấn đọc 3 lần)
Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát (vái, khấn đọc 3 lần)
Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ
Tại: … (địa chỉ nhà)
Tín chủ con tên là: ... cùng toàn gia kính bái.
Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.
Con kính lạy các vị Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Nay nhân ngày đầu xuân năm mới, con đọc bài cúng mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.
Toàn gia chúng con xin được chuẩn bị hương hoa, cơm bạc lòng thành, tạ dâng trước án. Chúng con xin được tạ ân đức trời cao biển rộng của tổ tiên đã phù hộ, che chở chúng con năm qua tai qua nạn khỏi.
Chúng con kính lạy mời vong linh tổ tiên cùng về thụ hưởng lễ vật, nguyện cầu cho chúng con một năm mới bình an vô sự, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành.
Con xin kính cáo!
A Di Đà Phật!