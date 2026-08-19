"Trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 thua ngược Malaysia 2-4, nghĩ lại chúng ta vẫn thấy cay đắng. Trận lượt đi tuyển Việt Nam thắng trên sân khách trong một thế trận giằng co. Nhưng ở lượt về, ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Việt Nam mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn. Đến ngày hôm nay nghĩ lại, tôi vẫn không hình dung được tại sao chúng ta lại có thể chơi tệ như vậy.

Đó là một giai đoạn mà bóng đá Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi cái điểm trũng. AFF Cup 2012, tuyển Việt Nam không qua nổi vòng bảng. SEA Games năm sau đó tại Myanmar, năm 2013, Việt Nam cũng bị loại sớm. Đến AFF Cup 2014, HLV Miura làm thì có tốt hơn, nhưng vẫn khiến người xem phải giật mình, thót tim.

Tuyển Việt Nam có bài học trước Malaysia. Ảnh: V.A

Nhưng tôi rất hy vọng rằng sau trận thắng trên sân khách của ASEAN Cup 2026 sẽ khác. Chúng ta đang chơi một thứ bóng đá vững vàng hơn. Những kiểu trận đấu mà đội tuyển quốc gia vẫn khiến người xem phải giật mình, thót tim như trước đây không còn nhiều nữa", BLV Quang Huy nói về bài học của tuyển Việt Nam trước Malaysia.

"Tôi nghĩ Malaysia có thể có những khoảnh khắc xuất thần, những pha lên biên, khoét vào nách hàng thủ như lượt đi chúng ta chứng kiến. Và chỉ có sự xuất sắc của Lê Giang mới cứu cho tuyển Việt Nam trong những tình huống như vậy. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn phải dè chừng những tình huống đó, và tôi tin hàng thủ tuyển Việt Nam có sự rút kinh nghiệm. Trình độ tuyển Việt Nam khác rồi, có bản lĩnh, chứ không còn như trước nữa", BLV Quang Huy cảnh báo tuyển Việt Nam về lối chơi tấn công biên của Malaysia.

Về việc tuyển Việt Nam chơi không tốt ở sân nhà Mỹ Đình, BLV Quang Huy có quan điểm: "Cũng ở sân Mỹ Đình, chúng ta để thủng lưới bàn đầu tiên ở giải lần này, mà lại là Campuchia ghi bàn. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam có hai bàn thắng trên sân Malaysia, đó là một lợi thế rất lớn. Tới đây chúng ta sẽ lại thắng, thắng ở Mỹ Đình và có thể thắng mà không để lọt lưới. Tôi dự đoán tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình".

Xuân Son được kỳ vọng tiếp tục ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Nếu giải quyết được Malaysia, tuyển Việt Nam có thể gặp Thái Lan trong trận chung kết. Về kịch bản này, BLV Quang Huy đánh giá: "Tôi nghĩ là lúc này đây, chắc không ai nghi ngờ gì về khả năng tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết. Một trận chung kết như vậy cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Cả Singapore và Malaysia đều chơi theo một kịch bản: sân nhà và lợi thế khán giả giúp họ có được sự hưng phấn, nhưng điều đó nhanh chóng qua đi.

Nói cách khác, tuyển Việt Nam và Thái Lan đều rất cao tay. Có những lúc tưởng như Malaysia và Singapore áp đảo, thế nhưng thực ra tuyển Việt Nam và Thái Lan chủ động thu mình lại, để đối phương có vẻ như được tung hoành. Nhưng khi chuyển trạng thái, lập tức cầu môn của hai đội kia được đặt vào tình trạng báo động ngay. Đúng là tuyển Việt Nam vẫn có những vấn đề cần khắc phục, nhưng lợi thế đang có quá lớn để không thể bỏ lỡ được một trận chung kết với Thái Lan".

Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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