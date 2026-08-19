Video Đình Bắc được các đồng đội tặng bánh sinh nhật (nguồn VFF):

Ngày 19/8, khi đang dùng bữa cơm trưa tại khách sạn, Đình Bắc bất ngờ nhận bánh gato từ các đồng đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 xúc động thổi nến trong tiếng hát và vỗ tay của các thành viên đội tuyển.

Trên trang cá nhân, Đình Bắc chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật tôi!. Chúc bản thân tuổi mới thật nhiều sức khoẻ, bình an, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất. Hi vọng may mắn sẽ luôn mỉm cười với tôi. Tuổi mới luôn luôn cố gắng và phấn đấu những mục tiêu lớn hơn nhé ĐB7!".

Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026.

Sinh nhật tuổi 22 của Đình Bắc đúng vào ngày tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia, trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Điều này càng giúp tiền đạo CAHN có thêm động lực, quyết thi đấu hết khả năng nếu được HLV Kim Sang Sik tung vào sân.

Đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026, với 5 bàn thắng. Anh đang đứng trước cơ hội vượt qua đàn anh Xuân Son (ghi 7 bàn ở ASEAN Cup 2024), đồng thời đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở một kỳ giải bóng đá khu vực.

Dù vậy, chân sút 22 tuổi cũng phải rất thận trọng, giữ cái đầu lạnh, bởi anh đã nhận 1 thẻ vàng ở trận lượt đi. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng ở trận lượt về, số 9 sẽ lỡ hẹn với trận chung kết lượt đi, trong trường hợp tuyển Việt Nam đi tiếp.