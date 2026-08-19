Quang Hải trở lại

Sau khi không đá chính ở trận lượt đi, Quang Hải nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát khi tuyển Việt Nam tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình. Đây là lựa chọn không quá bất ngờ, nhất là khi HLV Kim Sang Sik cần thêm một cầu thủ có khả năng giữ bóng và kiểm soát nhịp độ trong thế trận mà đội nhà đang có lợi thế 2-0.

Điểm khác nằm ở cách sử dụng Quang Hải. Thay vì phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, đội trưởng tuyển Việt Nam có thể được trao nhiều không gian hơn để chơi theo sở trường. Khả năng giữ bóng, xử lý trong phạm vi hẹp và tung ra những đường chuyền quyết định của Quang Hải sẽ hữu ích khi Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng.

Quang Hải khả năng sẽ được sử dụng ở trận tái đấu với Malaysia

Ở trận lượt đi, tuyến giữa tuyển Việt Nam từng gặp không ít khó khăn khi Malaysia gây sức ép. Bởi vậy, sự xuất hiện của Quang Hải cũng giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một phương án giữ bóng và thoát pressing thay vì liên tục phải đưa bóng thật nhanh lên phía trên.

Đương nhiên, Quang Hải vẫn cần chứng minh nhiều hơn sau những trận đấu chưa thực sự thuyết phục tại ASEAN Cup 2026. Nhưng trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam không cần phải vội, khả năng kiểm soát và lối chơi kỹ thuật của cầu thủ người Đông Anh có thể phát huy cao nhất.

Và điều chỉnh khác

Sự thay đổi còn lại nhiều khả năng đến từ hành lang trái khi Văn Vĩ bỏ ngỏ khả năng ra sân để Văn Hậu là lựa chọn phù hợp nhất thay thế và cũng không khiến hệ thống 3-4-3 của HLV Kim Sang Sik phải thay đổi.

Với kinh nghiệm và khả năng tranh chấp tốt, Văn Hậu có thể giúp hành lang trái chắc chắn hơn trong bối cảnh Malaysia gần như chắc chắn phải tấn công. Quan trọng hơn, cầu thủ này cũng đủ khả năng dâng cao khi tuyển Việt Nam chuyển trạng thái, qua đó tạo thêm một hướng đưa bóng lên phía trước.

Ngoài ra HLV Kim Sang Sik chỉ đưa thêm 1 điều chỉnh cho trận lượt về

Phía dưới, Patrik Lê Giang tiếp tục bắt chính sau màn trình diễn ấn tượng ở lượt đi. Bộ ba Thành Chung, Việt Anh và Xuân Mạnh nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên nhằm đảm bảo sự ổn định cho hàng phòng ngự.

Ở giữa sân, Thành Long và Hoàng Đức tiếp tục đóng vai trò cân bằng, trong khi Tiến Anh vẫn được tin tưởng ở hành lang phải. Trên hàng công, Đình Bắc và Xuân Son tiếp tục là những lựa chọn quan trọng nhất.

Nếu đúng như dự kiến, tuyển Việt Nam không thay đổi quá nhiều về con người. Nhưng sự trở lại của Quang Hải cùng Văn Hậu thay Văn Vĩ có thể giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án để kiểm soát trận đấu. Với lợi thế hai bàn, điều quan trọng nhất không phải ghi thật nhiều bàn thắng mà là khiến Malaysia không thể chơi theo cách họ muốn.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam (3-4-3): Patrik Lê Giang; Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh; Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Văn Hậu; Đình Bắc, Xuân Son, Quang Hải.

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