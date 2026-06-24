Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý thời gian xác nhận nhập học vào lớp 10 công lập năm 2026 từ 13h30 ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6.

Những học sinh trúng tuyển đợt 1 mà không xác nhận nhập học trong khoảng thời gian trên coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt từ ngày 4/7 đến 6/7.

Sở GD-ĐT cũng cho biết, thời gian tuyển sinh bổ sung và nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7 đến ngày 6/7.

Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo (nếu có) sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển từ ngày 10/7 đến ngày 12/7.

Dưới đây là các bước xác nhận nhập học trực tuyến và trực tiếp vào lớp 10 Hà Nội năm 2026:

Sở GD-ĐT cũng lưu ý, để thực hiện việc nhập học trực tuyến, học sinh/phụ huynh học sinh cần chuẩn bị thiết bị điện tử (máy tính, thiết bị di động thông minh,...) có kết nối Internet. Trong thời gian xác nhận nhập học đợt 1 từ ngày 25/6 đến 27/6, các trường cần chuẩn bị máy tính và nhân sự để hỗ trợ học sinh/phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến và in phiếu xác nhận nhập học để nộp cùng hồ sơ nhập học (nếu có).

Mật khẩu và tài khoản do trường THCS nơi thí sinh học lớp 9 bàn giao cho cha mẹ học sinh để sử dụng trên cổng thông tin tuyển sinh. Để đảm bảo an toàn thông tin khi xác nhận nhập học trực tuyến, cha mẹ học sinh cần đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập lần đầu.

Trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh hoặc cha mẹ học sinh có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm nơi học lớp 9 năm học 2025-2026 để cấp lại (học sinh tự do liên hệ với cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi).

Thí sinh lưu ý, số điện thoại hỗ trợ của Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) là: 0243.825.3743; 0243.938.7312.