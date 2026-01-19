Nhiều tác phẩm sơn mài tạo hình ngựa độc đáo, giá lên tới vài trăm triệu đồng của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát đang được khách tìm mua để trưng bày, sử dụng trong dịp tết Nguyên đán.
Một tháng trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1983) và các cộng sự đang gấp rút hoàn thiện bộ sưu tập sơn mài "Gióng", gồm 2.026 tác phẩm sơn mài độc bản, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa và Thánh Gióng.
Bộ sưu tập này được anh Phát - "phù thủy sơn mài" ấp ủ và thực hiện trong 10 năm. Hơn 1.900 tác phẩm hoàn thiện đang được trưng bày ở ngôi làng nổi tiếng, thu hút du khách ghé thăm. Khoảng 100 tác phẩm khác đang trong những công đoạn hoàn thiện cuối cùng.
"Tôi rất yêu mến hình tượng Thánh Gióng và con ngựa vì đó là đại diện cho tinh thần dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước", anh Phát chia sẻ.
Khác với những bộ sưu tập linh vật Tết trước đây của anh Phát, các tác phẩm ngựa "Gióng" không chỉ là tượng để trưng bày mà còn được thiết kế với nhiều công năng như: bàn trà, ghế ngồi, tủ kệ,... Chất liệu chính của các tác phẩm này là đá ong, gỗ mít, gỗ nhãn, tre - những vật liệu quen thuộc với đời sống và kiến trúc của làng cổ Đường Lâm, vừa mang nét mộc mạc, bền vững vừa có tính nghệ thuật.
"Ngay khi tôi chia sẻ hình ảnh các tác phẩm trên mạng xã hội, nhiều vị khách đã tìm tới chiêm ngưỡng và đặt mua để trưng bày, sử dụng trong dịp Tết", anh Phát cho hay.
Năm 2017, anh Nguyễn Tấn Phát được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội, ngành nghề khảm trai, sơn mài. Năm 2023, anh được UBND thị xã Sơn Tây (cũ) tặng giấy khen đã có thành tích trong hoạt động phát triển văn hóa, nghệ thuật và kinh tế du lịch... Năm 2025, anh được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Không dừng ở sáng tác, anh Phát tích cực tham gia truyền nghề, đào tạo thế hệ kế cận, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sơn mài cho học sinh, sinh viên, góp phần đưa nghề truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ – lực lượng quyết định tương lai của làng nghề.