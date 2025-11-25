Triển lãm GRECO 2025 với quy mô gần 200 gian hàng đã chính thức khai mạc tối 25/11 tại TPHCM, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh và bền vững.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, lấy chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0", mang đến nhiều giải pháp tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển xanh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện trong giai đoạn thành phố vừa hoàn tất việc mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất ba trung tâm kinh tế năng động của cả nước.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh khát vọng đưa TPHCM đến năm 2030 trở thành siêu đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 100 thành phố toàn cầu, sở hữu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh, phát triển bền vững và đủ sức cạnh tranh ở tầm khu vực và thế giới.