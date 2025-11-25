Chiều nay, phát biểu chỉ đạo tại chương trình CEO 500 - TEA CONNECT trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kinh tế thế giới có nhiều biến động, cùng với đó là xung đột, căng thẳng ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Về các yếu tố nền tảng và quan điểm phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam nhất quán tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam nhất quán quan điểm: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội - an ninh - an toàn - an dân; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển, con người là nhân tố quyết định; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình CEO 500 - TEA CONNECT. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng cho biết mục tiêu ưu tiên là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

TPHCM đưa ra 6 cam kết chiến lược, mang tính hành động

Đối với TPHCM, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trong hoàn cảnh mới, thành phố sẽ sáng tạo hơn nữa, tự lực, tự cường hơn nữa. Qua những kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công sẽ giúp thành phố rút ra được những bài học để phát triển TPHCM thực sự là một trung tâm, một đầu tàu kinh tế của đất nước và một thành phố đủ sức cạnh tranh với các thành phố lớn trên thế giới.

Sự kiện CEO 500 - TEA CONNECT trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Ảnh: BTC

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp, địa phương, tổ chức quốc tế tại sự kiện.

Để thực hiện trọng trách mà Chính phủ, Thủ tướng đã giao phó, đồng thời, đáp ứng sự kỳ vọng ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, TPHCM đưa ra 6 cam kết chiến lược, mang tính hành động và đo lường được và phù hợp với tầm nhìn của siêu đô thị quốc tế.

Thứ nhất, theo tinh thần của Nghị quyết 98 sửa đổi, thành phố sẽ chủ động kiến tạo thể chế đột phá, mở khoá các nguồn lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho siêu đô thị TPHCM.

Thứ hai, thành phố sẽ định hình lại lãnh thổ theo định hướng, “3 vùng - 3 hành lang - 5 trụ cột”; dựa vào lợi thế, tiềm năng từng vùng để tạo ra liên kết mạnh mẽ, giúp thành phố tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

Thứ ba, thành phố vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM theo Nghị quyết 222/2025/QH15 và phấn đấu trở thành trung tâm tài chính của khu vực và châu Á.

Thứ tư, thành phố sẽ khai thác mạnh mẽ các giá trị văn hóa, lịch sử, sáng tạo và đưa văn hoá thành nguồn lực mềm quan trọng trong phát triển kinh tế.

Thứ năm, TPHCM xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn sắp tới.

Địa phương định hình tư duy “ba nhà” (Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp). Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo khung chính sách và đầu tư hạ tầng; nhà trường đào tạo nhân lực và dẫn dắt nghiên cứu ứng dụng; doanh nghiệp thương mại hóa công nghệ và tạo giá trị gia tăng.

Thứ sáu, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chính quyền phục vụ, minh bạch, liêm chính và hiệu quả, cắt giảm triệt để thủ tục không cần thiết và nâng cao chuẩn mực phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp.

XEM CLIP: Phát biểu của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Tổng nguồn điện Việt Nam không thiếu Chiều nay, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp các doanh nghiệp quốc tế về lĩnh vực tài chính. Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn những chia sẻ lạc quan của doanh nghiệp về tình hình kinh tế và sự phát triển của Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ cũng cảm ơn sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của các doanh nghiệp. Thủ tướng cho biết, Việt Nam là quốc gia đang phát triển với nền kinh tế đang chuyển đổi nên rất cần vốn. Để có vốn, đất nước cần có thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh và cách làm thông dụng. Ngoài động lực truyền thống là xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư, Thủ tướng cho hay, Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực mới nổi và cần phải có hạ tầng liên quan tới cơ sở dữ liệu, AI (trí tuệ nhân tạo), blockchain… Việt Nam đang thực hiện theo hướng đi này. Thông qua việc lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ coi trọng trí tuệ, sự đóng góp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tiết kiệm thời gian bằng việc hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn. Do đó, Thủ tướng mong các doanh nghiệp với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện và đã thực hiện là có sản phẩm lượng hoá được. Để thực hiện được tinh thần trên, Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công - tư đồng hành, từ đó, đất nước phát triển. Doanh nghiệp, nhân dân sẽ được hưởng thụ thành quả. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, phải có tinh thần biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, đất nước mới phát triển được. Đây mới là tinh thần Việt Nam, tinh thần đồng hành của doanh nghiệp với Việt Nam. Nhắc tới sự quan tâm của doanh nghiệp về điện, Thủ tướng khẳng định, đây là vấn đề không đáng lo ngại bởi Chính phủ đã có chính sách để giải quyết. Thủ tướng nhắc lại, năm 2023 có thời điểm thiếu điện cục bộ là do điều hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên, tổng nguồn điện là không thiếu. Thời gian tới, truyền tải điện sẽ phải được tăng cường. Cuối buổi gặp gỡ, Thủ tướng tiếp tục cảm ơn vì các doanh nghiệp đã đến với Việt Nam và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo Thủ tướng, thực tế sẽ chứng minh những điều đã cam kết và những điều đã được nói ra. “Chúng ta cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng”, Thủ tướng nói.

