Sáng 25/11, tại TPHCM, talkshow mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”.

Tại talkshow, hơn 500 thanh niên, trí thức trẻ và các nhà lãnh đạo toàn cầu đã cùng gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ tầm nhìn về tương lai trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.