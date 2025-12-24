Các công trình gồm: Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Mống, Nhà Thiếu nhi thành phố, Chợ Bến Thành, Bảo tàng TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM triển khai, với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.