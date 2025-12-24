Ngắm loạt công trình kiến trúc ở TPHCM với hệ thống chiếu sáng 50 tỷ đồng

TPHCM vừa khánh thành dự án chiếu sáng kiến trúc cho 6 công trình bảo tồn trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm thành phố.