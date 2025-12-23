Nhà thờ Thánh Phaolô (phường An Lạc), còn được người dân gọi là nhà thờ “đá”, gây ấn tượng với vẻ ngoài cổ kính. Khu vực đài Đức Mẹ Maria được xây dựng từ những khối đá lớn xếp chồng, tạo nên nét đặc trưng riêng cho công trình.
Cây thông Noel cao khoảng 25m, được trang trí dày đặc bóng đèn, trở thành điểm nhấn trong không gian lễ hội. Theo đại diện giáo xứ, việc trang trí sớm hơn thường lệ do năm 2025 được chọn là Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ.
Ông Giuse Lê Hải Sơn, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bình Thái, cho biết việc trang trí hang đá Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là một lễ hội văn hóa, thu hút cả những người không cùng tín ngưỡng, góp phần tạo không khí ấm áp, vui tươi cho khu vực.
Nhờ tận dụng kinh nghiệm và vật tư từ các năm trước, công tác trang trí năm nay diễn ra thuận lợi, với tổng chi phí khoảng 100 triệu đồng. Hệ thống đèn được bật sau thánh lễ chiều, từ 18h30 đến 22h hằng ngày; riêng đêm 24 - 25/12, đèn sẽ được thắp sáng xuyên đêm phục vụ người dân và du khách.
Đặc biệt nhất là nhà thờ Đức Bà tại phường Sài Gòn. Công trình vẫn đang trong quá trình trùng tu, sửa chữa nên được trang trí bằng hàng nghìn dây đèn lung linh. Là trung tâm đón Giáng sinh lớn nhất TPHCM, nơi đây dịp này thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.