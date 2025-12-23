Nằm trên trục đường Hai Bà Trưng sầm uất, chợ Tân Định gần 100 tuổi được TPHCM xếp hạng Di tích kiến trúc cấp thành phố.

Các tài liệu ghi nhận, chợ này hình thành từ những năm 1870-1880. Đến năm 1926, Pháp đã chi 110.000 piastres (đồng bạc Đông Dương) để xây dựng lại ngôi chợ và đặt là chợ Tân Định. Năm 1927 chợ được khánh thành.

Khi xưa, nơi đây được mệnh danh là "chợ nhà giàu", thu hút lượng lớn khách hàng thuộc giới thượng lưu ở Sài Gòn xưa. Sau này, chợ Tân Định nổi tiếng với mặt hàng vải vóc đa dạng, từ bình dân đến cao cấp, được xem là "thiên đường vải" của TPHCM.

Hiện, khu chợ thu hút du khách thập phương nhờ kiến trúc ấn tượng, mang nét cổ kính với mái ngói đỏ, tháp đồng hồ và ẩm thực hấp dẫn, giá cả phải chăng. Tại chợ có rất nhiều sạp đồ ăn nổi tiếng như bún mắm, súp cua, xôi gà, cháo sườn...

Choi Jongrak - nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc, đồng sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu lượt theo dõi, vừa chia sẻ video khám phá ẩm thực chợ Tân Định. Với 200.000 đồng, nam thực khách được ăn no nê các món ngon.

Jongrak đã tìm hiểu trước những hàng quán tại chợ Tân Định. Khi tới nơi, anh thưởng thức ngay bún mắm cô Bông nổi tiếng.

Quán bún này đã mở hơn 30 năm. Bún mắm có nước dùng sánh mịn, thơm mùi mắm cá linh, ăn cùng tôm, mực tươi ngon, thịt quay béo ngậy.

Jongrak thưởng thức bún mắm giá 60.000 đồng và uống thêm cốc nước ép giá 20.000 đồng. Ảnh: HanQuocBros

Đây là lần thứ 3, nam thực khách Hàn Quốc thưởng thức bún mắm. Theo anh, bún mắm cô Bông có vị mặn nhất nhưng các nguyên liệu ăn kèm rất tươi, ngon, đầy đặn. Bát mắm me đi kèm để chấm tôm, mực, thịt quay chua và cay, kích thích vị giác.

Tô bún mắm đầy đặn. Ảnh: HanQuocBros

Tiếp theo hành trình, anh tìm tới quán chè thập cẩm cô Vân. "Tôi vốn không thích chè vì nó quá ngọt nhưng chè ở đây lại rất vừa phải. Tôi đã tới nhà thờ Tân Định nhiều lần mà không biết khu chợ gần đó có món chè ngon như thế này", nam du khách cho biết. Sạp chè được bày biện rất đẹp mắt, màu sắc sặc sỡ.

Cốc chè thập cẩm Jongrak thưởng thức có giá 25.000 đồng. Ảnh: HanQuocBros

Sau đó anh thử là súp cua - óc lợn giá 50.000 đồng. Jongrak vừa ăn vừa gật gù khen ngon. "Ở Hàn Quốc không có món này. Ở Việt Nam, mỗi khi chán ăn, tôi đều nghĩ tới súp cua", anh nói.

Bát súp cua óc lợn nóng hổi, hấp dẫn giá 50.000 đồng. Ảnh: HanQuocBros

Dù đã no nê nhưng Jongrak vẫn quyết định thử thêm cháo sườn. Đây là một quầy cháo bán rong, chỉ có vài chiếc bàn và ghế nhựa. Chiều tối, khách rất đông, thường phải xếp hàng chờ đợi. Nhiều người bưng bát cháo nóng hổi, ngồi ăn ngay trên yên xe máy.

Cháo ở đây không phải là loại cháo bột mà là hạt gạo xay vỡ, ninh nhừ cùng sườn non trong nhiều giờ. Sườn cũng không xé nhỏ mà để nguyên miếng, khi ăn có cảm giác thật và đầy đặn hơn.

Jongrak ăn một bát cháo sườn 40.000 đồng có quẩy, sườn non, trứng bắc thảo, thịt băm... Ảnh: HanQuocBros

Bát cháo nóng hổi bưng ra đầy hấp dẫn với màu cháo trắng mướt, lấp ló miếng sườn non hồng, quẩy vàng ươm, trứng bắc thảo,... thêm tiêu và rau thơm.

"Cháo này không đặc cũng không loãng. Ngon quá! Rất đáng để thử. Các món ăn kèm đều ngon", anh nói. Jongrak cho rằng, món này thậm chí còn ngon hơn súp cua.

"Món này xứng đáng để mọi người xếp hàng. Dù thời gian xếp hàng cũng không quá lâu nhưng chủ quán bán nhanh hết lắm. Bạn nên đến sớm", nam thực khách giới thiệu.