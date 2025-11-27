Theo phản ánh của người dân phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa), khoảng hơn một tháng qua, khu vực này thường xuyên xuất hiện mùi khó chịu kèm theo đó là lượng bụi bám dày trên nhà dân, sân vườn, cây cối và các khu vực công cộng.

Bà Nguyễn Thị Hiển (82 tuổi, tổ dân phố 14, phường Bỉm Sơn) cho biết, gia đình bà sống tại đây từ lâu nhưng chưa bao giờ chứng kiến tình trạng bụi thải nghiêm trọng như thời gian gần đây.

Công ty xi măng Bỉm Sơn. Ảnh: Lê Dương

Các lớp bụi (mạt đá) dày đặc, bám thành từng lớp trên nền nhà, sân, hiên và ở khắp mọi nơi.

“Trước đây cũng có bụi nhưng không nhiều. Khoảng hơn một tháng nay, bụi và mùi khó chịu bủa vây, tôi cứ quét xong một lúc lại xuất hiện lớp bụi khác. Có hôm, chỉ qua một đêm mà quét trong sân, trong nhà được cả xẻng bụi”, bà Hiển chia sẻ.

Người dân cho biết, tình trạng bụi xảy ra nhiều nhất vào cuối tháng 10 và giữa tháng 11 vừa qua. Đến nay, lượng bụi có giảm nhưng không đáng kể.

Bà Hiển kể nỗi lo lắng, bất an do bụi từ Công ty xi măng Bỉm Sơn phát tán ra môi trường. Ảnh: Lê Dương

“Bụi nhiều đến mức nhà tôi không dám mở cửa, đồ đạc trong nhà chỗ nào cũng bị bám bụi. Đi xe máy còn cảm nhận bụi bay rát mặt”, anh Linh, một người dân nói.

Bà Phạm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lam Sơn 3, cho biết, trường cách Công ty xi măng Bỉm Sơn hơn 1km đường chim bay. Sau kỳ nghỉ cuối tuần vào khoảng cuối tháng 10 vừa qua, giáo viên phát hiện toàn bộ sân trường bị phủ một lớp bụi đen (mạt đá). Lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và giáo viên, nhà trường đã báo cáo sự việc với chính quyền phường.

Bụi đen bám dày trên khắp nền nhà (ảnh chụp sáng ngày 26/11). Ảnh: Lê Dương

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bỉm Sơn cho biết, ngay sau khi nhận phản ánh của người dân và Trường Tiểu học Lam Sơn 3 về việc từ ngày 24-27/10, tại tổ dân phố 13, 14 có lượng lớn hạt bụi màu đen, có mùi nặng phủ kín sân, hiên nhà… phường đã làm việc với Công ty xi măng Bỉm Sơn, đồng thời gửi báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hỗ trợ kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm.

Mạt bụi tích tụ thành lớp dày tại Trường Tiểu học Lam Sơn 3. Ảnh: CTV

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, báo cáo của Trung tâm Quan trắc môi trường cho thấy, trong các ngày 23-27/10, một số thông số quan trắc tại các trạm đo tự động của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty xi măng Bỉm Sơn rà soát toàn bộ hệ thống xử lý bụi, khí thải, bảo đảm đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình sản xuất.

Các hộ dân sống gần công ty xi măng luôn phải đóng kín cửa nhà. Ảnh: Lê Dương

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND phường Bỉm Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty xi măng Bỉm Sơn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Công ty xi măng Bỉm Sơn, trong thời gian từ 23-27/10, công ty triển khai chạy thử quạt ID lò 3 của dự án nhiệt khí thải. Quá trình này phải dò tìm dải thông số phù hợp cho biến tần, có thời điểm làm quạt ID dừng đột ngột, bụi vào bộ phận lọc bụi bị quá tải dẫn đến bụi ra môi trường trên (mức - PV) bình thường. Sau đó công ty đã yêu cầu chuyên gia can thiệp xử lý tồn tại trên, tìm dải thông số hoạt động phù hợp cho biến tần và đưa thiết bị vào hoạt động bình thường.

Khoảng 9h ngày 9/11, hệ thống lọc bụi 36.20 gặp sự cố bơm nước phun sương bị hỏng dẫn đến khí vào bộ phận lọc bụi tăng, hiệu suất lọc bụi giảm. Sau 2 giờ công ty đã xử lý sự cố bơm nước trên và đưa thiết bị vào hoạt động bình thường.

Về giải pháp khắc phục, trong năm 2025, công ty sẽ thực hiện các giải pháp khắc phục, không để lặp lại tình trạng như trên, bằng cách lắp đặt hệ thống phun nước, phun sương dập bụi các ống khói để dập bụi khi sự cố lọc bụi xảy ra, dự kiến ngày 21/11/2025 sẽ hoàn thiện.

Về lâu dài, Công ty xi măng Bỉm Sơn đang nghiên cứu thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo hệ thống lọc bụi tại đầu lò nung, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát thải ra môi trường.