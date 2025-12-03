Chất lượng không khí kém

Gần một tuần nay, Hà Nội liên tục chìm trong lớp mù đục do bụi mịn dày đặc. Chất lượng không khí giảm sâu, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển, học tập và sinh hoạt của người dân.

Theo Cổng thông tin quan trắc môi trường (Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc), lúc 9h30 ngày 3/12, chỉ số AQI (Air Quality Index - chỉ số chất lượng không khí) tại trạm Cự Khối (Long Biên) là 131, thuộc mức kém, có thể gây ảnh hưởng sức khỏe đối với nhóm nhạy cảm.

Dữ liệu trên IQAir sáng 3/12 cũng ghi nhận tại trạm Đại học Bách Khoa, AQI đạt 135. Trang này dự báo từ nay đến cuối tuần, Hà Nội tiếp tục duy trì mức ô nhiễm 150-170 (màu đỏ).

Hình ảnh Hà Nội chìm trong lớp mù sáng 2/12. Ảnh: Đức Hoàng

Không khí thậm chí có thời điểm rơi vào mức rất xấu. Từ 21h đến 22h ngày 1/12, AQI tại Hà Nội lên tới 211 màu tím. Đây là mức cảnh báo đặc biệt nguy hại cho sức khỏe.

Đáng lo ngại, nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được là 105 µg/m³, cao gấp 21 lần khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vốn chỉ 5 µg/m³.

PM2.5 là những hạt bụi siêu nhỏ, đường kính chỉ 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn, có thể đi sâu vào phổi và thậm chí xâm nhập vào máu. Vì vậy, chúng được xem là tác nhân ô nhiễm nguy hiểm nhất đối với sức khỏe.

PM2.5 “kẻ sát thủ thầm lặng” trong không khí

Trao đổi với PV báo VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết mỗi hạt PM2.5 thường mang theo kim loại nặng (chì, cadimi), hợp chất hữu cơ độc hại và cả độc tố vi khuẩn.

“Chúng giống như những phương tiện tí hon chở đầy chất độc, âm thầm đi tới nhiều cơ quan trong cơ thể”, bác sĩ Hoàng mô tả.

Tại cấp tế bào, PM2.5 kích hoạt stress oxy hóa, làm tổn thương ty thể và ADN. Cơ thể phản ứng bằng cách giải phóng các chất gây viêm, khiến tình trạng viêm lan rộng từ phổi sang tim mạch và nhiều bộ phận khác.

- Ở cơ quan hô hấp, bụi mịn kích ứng đường thở ho, khò khè, khó thở, nặng ngực, làm gia tăng bệnh hô hấp mạn tính như hen phế quản, COPD.

- Tăng nguy cơ tim mạch như các bệnh xơ vữa mạch, hình thành cục máu đông, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

- Ảnh hưởng lên não, thận, hệ thần kinh khi độc chất theo máu lan tỏa.

- Trẻ em có thể bị ảnh hưởng sự phát triển phổi và não, dẫn đến hậu quả sức khỏe lâu dài.

Đối với những người có sức khỏe bình thường, bác sĩ cũng khuyến cáo không nên tập thể dục ngoài trời trong lúc thành phố đang mù mịt bụi.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), ô nhiễm không khí còn gây tổn thương mắt, da, giảm miễn dịch và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần. Nhóm người cần đặc biệt cẩn trọng là trẻ em, người già, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu hoặc phải làm việc ngoài trời

Bảng hướng dẫn về chất lượng không khí ảnh hưởng tới sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.