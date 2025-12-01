Vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khi chiếc xe khách 16 chỗ đang vượt ở tốc độ cao bất ngờ tông mạnh vào xe hút bụi đang làm nhiệm vụ ở làn trái đã thu hút sự chú ý của cộng đồng lái xe.

Cụ thể, khoảng 14h45 ngày 30/11, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát Hà Nội di chuyển trên cao tốc theo hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên. Camera hành trình trên chính chiếc xe này cho thấy, khi đến gần lối ra nút giao Đán - Tân Lập, tài xế bất ngờ tăng tốc từ khoảng 50 km/h lên hơn 70 km/h để vượt một xe tải phía trước.

Tuy nhiên, ở làn bên trái sát dải phân cách có một xe quét hút chuyên dụng đang làm nhiệm vụ vệ sinh mặt đường. Bụi bẩn từ chiếc xe này bay mù mịt, che khuất tầm nhìn của các phương tiện phía sau. Do hạn chế tầm nhìn nghiêm trọng, chiếc 16 chỗ đã lao thẳng vào đuôi xe hút bụi, cú va chạm mạnh khiến toàn bộ phần đầu xe khách vỡ nát, kính lái bung ra, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Lực lượng chức năng cho biết, tài xế xe khách bị gãy chân, phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Trên xe có ba hành khách, may mắn không bị thương nặng nhưng vẫn trong trạng thái hoảng loạn khi chứng kiến cú đâm trực diện.

Do va chạm xảy ra ở làn trong cùng – nơi mật độ phương tiện khá lớn nên dòng xe phía sau bị dồn ứ. Tình trạng ùn tắc trên cao tốc kéo dài khoảng 2km, đến 16h30 mới được xử lý hoàn toàn sau khi cẩu kéo và di dời các phương tiện gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: OFFB

Được biết, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có vận tốc thiết kế tối đa 80-100 km/h. Các xe làm nhiệm vụ như hút bụi, tưới đường, quét rác đều phải được gắn biển cảnh báo và bật đèn tín hiệu. Việc làm bụi bay "mù mịt" che khuất tầm nhìn của các phương tiện khác, gây ra va chạm là điều rất cần rút kinh nghiệm. Tuy vậy, các phương tiện khác khi lưu thông trên cao tốc cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về khoảng cách an toàn và quan sát tầm nhìn.

Trao đổi nhanh với PV VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giáo viên thực hành lái xe tại Hà Nội, đồng thời là tài xế có kinh nghiệm "ôm vô lăng" hơn 20 năm nhận định, đây là tình huống điển hình của "vượt xe không đảm bảo an toàn”.

Theo anh Tùng, tài xế xe 16 chỗ đã mắc 3 lỗi chính: Không giảm tốc khi tầm nhìn bị hạn chế; vượt xe trong điều kiện không đủ khoảng cách an toàn và vượt xe mà không có tín hiệu cảnh báo như còi, đèn.

"Bụi bốc lên từ xe hút rác khiến tầm nhìn bị che khuất. Trong mọi giáo trình đào tạo lái xe, đây là tình huống bắt buộc phải giảm tốc, thậm chí đi chậm hơn tốc độ tối thiểu để quan sát. Nhưng tài xế lại thốc ga để vượt lên, trong khi không hề có tín hiệu còi. Đây là những sai lầm tai hại khi đi trên cao tốc nói riêng và đường trường nói chung", anh Tùng chia sẻ.

Vụ tai nạn lần này tuy không gây thiệt hại về người, nhưng là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với tài xế khi di chuyển trên cao tốc. Một thao tác vượt xe tưởng nhỏ, khi thực hiện trong điều kiện không phù hợp, có thể tạo ra tình huống ngoài tầm kiểm soát.

Chuyên gia khuyến cáo, với xe khách chở người, mọi thao tác vượt phải được cân nhắc kỹ lưỡng vì chỉ một quyết định vội vàng có thể đẩy nhiều người vào nguy hiểm. Giữ tốc độ hợp lý, quan sát kỹ, ưu tiên an toàn thay vì nôn nóng vượt xe – đó là yếu tố then chốt để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

