Chiều tối 20/2 (mùng 4 Tết), khu vực ATM sách trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách Tết TPHCM, người dân xếp hàng dài chờ nhận lì xì sách - món "lộc" đặc biệt đầu năm Bính Ngọ.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đông đảo bạn trẻ, gia đình và du khách háo hức tham gia nhận lì xì sách với thao tác đơn giản: chọn khay sách, nhập thông tin và nhận món quà tri thức. Hoạt động nhanh chóng lan tỏa, trở thành điểm check-in được yêu thích trong những ngày đầu xuân.