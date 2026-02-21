Theo ghi nhận của VietNamNet, đông đảo bạn trẻ, gia đình và du khách háo hức tham gia nhận lì xì sách với thao tác đơn giản: chọn khay sách, nhập thông tin và nhận món quà tri thức. Hoạt động nhanh chóng lan tỏa, trở thành điểm check-in được yêu thích trong những ngày đầu xuân.