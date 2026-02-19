8h30 sáng, hàng trăm khách xếp hàng tại nhiều cửa hàng trên đường Trần Phú, TPHCM chờ mua gà để về sửa soạn mâm cơm cúng. Mùng 3 Tết là ngày nhiều gia đình làm thủ tục hoá vàng.

Gà được lựa chọn kỹ lưỡng, bày biện trang trọng, thể hiện lòng thành kính của con cháu và gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, hanh thông, đủ đầy.

Các cửa hàng bán theo phần trọn gói gồm gà luộc, gỏi và cháo. Nếu không dùng cháo, khách có thể đổi sang xôi gấc. Thông thường, giá một phần gà khoảng 350.000 đồng, nhưng vào dịp Tết, giá tăng thêm khoảng 20.000 đồng mỗi phần. Một cửa hàng năm nay nhập khoảng 1.300 con gà, tăng 300 con so với năm trước.

Anh Trường Sơn Tùng (phường Xóm Chiếu) cho biết, dù là khách quen nhưng vẫn lo ngại những ngày cận lễ sẽ hết gà và phải chờ đợi lâu, anh đã chủ động đến từ hôm qua để đặt trước.

Theo anh Tùng, việc đặt trước không chỉ đảm bảo có gà cúng đúng ý mà còn giúp tiết kiệm thời gian, tránh cảnh xếp hàng đông đúc trong ngày hóa vàng.

Nhân viên cửa hàng gà phải liên tục luộc theo từng đợt, đồng thời chuẩn bị và vận chuyển kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong ngày cúng.

Anh Tài, một tài xế xe ôm công nghệ, cho biết: “Ngay từ 5h sáng, khi vừa mở ứng dụng đã liên tục nhận đơn”. Theo anh Tài, càng về trưa lượng khách xếp hàng càng đông, có thời điểm anh phải chờ hơn 30 phút.

Bà Thùy (phường Chợ Lớn) cho biết, đúng ngày lễ, con gái bà mới đi mua gà về làm lễ hóa vàng. Trong khi đó, bà Thùy ở nhà dọn dẹp, sắp xếp bàn thờ và chuẩn bị mâm lễ cho tươm tất.

Anh Khoa (phường Chợ Quán) cho biết, anh thường tự đi mua và chuẩn bị gà cúng. Anh cho biết không thích phải xếp hàng chờ đợi hay chen chúc mua gà vào những ngày cao điểm như thế này.