Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 720m, rộng 6-11m. Nhịp chính vượt sông dài 187m, đảm bảo tĩnh không thông thuyền 80x10m. Công trình dự kiến khánh thành dịp 30/4/2026. Tuy nhiên, hiện tiến độ chậm so với thời gian đề ra. UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo dự án đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.