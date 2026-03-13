Người dân trông chờ diện mạo của cầu đi bộ nghìn tỷ vượt sông Sài Gòn

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng) đang bước vào giai đoạn thi công then chốt sau 1 năm khởi công. Người dân kỳ vọng công trình sẽ trở thành biểu tượng mới của TPHCM.