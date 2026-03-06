Bà N.H. cho biết gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2008. Tuy nhiên, một phần diện tích đất không được công nhận do nằm trong quy hoạch đường giao thông. Đến nay, khu vực này vẫn chưa có kế hoạch sử dụng đất cụ thể.

Bà H. hỏi, trong trường hợp này có thể làm hồ sơ xin công nhận quyền sử dụng đối với phần diện tích đất còn lại hay không và pháp luật có quy định gì về việc cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích chưa có kế hoạch sử dụng đất?

Ảnh minh hoạ: Vũ Điệp

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Việc xem xét cấp Giấy chứng nhận phải căn cứ hồ sơ lưu trữ và các quy định do địa phương ban hành để triển khai Luật Đất đai. Do đó, Bộ không có đủ cơ sở để đưa ra kết luận cho trường hợp cụ thể của người dân.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 97 Nghị định 102/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024, đối với trường hợp người đang sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình hoặc các khu vực liên quan, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì vẫn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, pháp luật đất đai hiện hành cũng không quy định việc phải có kế hoạch sử dụng đất mới được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân liên hệ cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ và quy hoạch hiện hành.