logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Hai, 09/03/2026 - 21:31

Giá xăng dầu tăng, người dân 'rồng rắn' xếp hàng đến đêm chờ mua

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, người dân tại một số thành phố lớn đổ xô tới các cửa hàng xăng dầu xếp hàng dài để tiếp nhiên liệu.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Người dân thích thú ngắm hoa kèn hồng khoe sắc đẹp mắt ở TPHCM

image

Giới trẻ, du khách thích thú diện cổ phục, check-in giữa trung tâm TPHCM

image

Thót tim khoảnh khắc xe bồn trôi tự do xuống dốc, húc văng ô tô

image

Người dân thích thú xem trình diễn nhạc nước miễn phí trong công viên ở TPHCM

VIDEO NỔI BẬT