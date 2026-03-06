Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 6/3 (18 tháng Giêng), một trận mưa trái mùa cường độ lớn đã trút xuống nhiều khu vực tại TPHCM. Tuy giúp hạ nhiệt cơn nóng, nhưng lượng nước đổ dồn dập trong thời gian ngắn đã khiến hệ thống thoát nước rơi vào tình trạng "tê liệt".

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu như Đoàn Nguyễn Tuấn (xã Bình Chánh), đường số 54 và đặc biệt là đường Lê Đức Anh (phường An Lạc).

Mưa trái mùa gây ngập trên đường Lê Đức Anh, trục giao thông huyết mạch phía Tây của TPHCM. Ảnh: TK

Tại đường Lê Đức Anh, đoạn từ cầu An Lập hướng về hầm chui Tân Tạo, mực nước dâng cao đến 0,5m. Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc, biến con đường huyết mạch thành "sông".

Mỗi khi có xe tải hoặc phương tiện lớn nhấn ga, các cột sóng cao lại tạt thẳng vào người đi xe máy và tràn vào nhà dân hai bên đường.

Tại khu vực Đường số 54, hàng nghìn công nhân Công ty PouYuen tan ca phải bì bõm lội nước dắt xe. Nhiều người không dám đi qua đoạn ngập sâu, đành chấp nhận quay đầu tìm lộ trình khác xa hơn để bảo vệ phương tiện.

Người dân gồng mình đẩy xe chết máy qua đường ngập sau giờ tan ca. Ảnh: TK

Người dân chật vật tìm đường về nhà giữa dòng nước đen ngòm. Ảnh: TK

Bà Nguyễn Thị Sáu (58 tuổi, ngụ phường An Lạc) cho biết: "Mới tháng Giêng mà mưa như trút nước thế này là hiếm lắm. Mọi năm tầm này nắng cháy da, ai ngờ nay nước tràn cả vào nhà không kịp trở tay".

Chung cảnh ngộ, chủ một bãi xe lớn trên đường Lê Đức Anh cho biết đã phải huy động toàn bộ nhân lực để ứng phó.

"Khoảng 16h trời bắt đầu mưa xối xả. Chúng tôi phải dùng tới 4 máy bơm hoạt động hết công suất mới đẩy được nước ra ngoài, bảo vệ hàng hóa trong kho", chủ bãi xe cho hay.

Đoạn đường trước cổng Công ty Pouyuen ngập lênh láng. Ảnh: TK

Để tránh những đoạn ngập sâu "nuốt chửng" bánh xe, nhiều người đi xe máy liều lĩnh lách vào làn đường dành cho ô tô, khiến giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây trở nên hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo giông, sét tại TPHCM. Lượng mưa phổ biến từ 6-30mm, có nơi trên 40mm.

Cơ quan này cảnh báo, trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.