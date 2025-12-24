giangsinh1.jpeg
Đón Giáng sinh, NSND Thu Hà chọn tông đỏ - màu sắc chủ đạo của đêm Noel để xuống phố.
giangsinh3.jpeg
Ở tuổi U60, NSND Thu Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thần thái cuốn hút. 
giangsinh2.jpeg
Luôn giữ tinh thần trẻ trung để vẻ ngoài rạng rỡ là kim chỉ nam sống của NSND Thu Hà.
giangsinh10.jpeg
Trái ngược với cách chọn trang phục kín đáo đón Giáng sinh, Diễm My 9X chọn áo gợi cảm tông đỏ truyền thống.
giangsinh9.jpeg
NSƯT Kim Oanh e ấp bên cây thông. 
giangsinh7.jpeg
Ca sĩ Tùng Dương cho rằng Giáng sinh không chỉ là ánh đèn sân khấu mà là khoảnh khắc ta dám ngồi yên tĩnh lặng và lắng nghe mình. Anh mong tất cả mọi người có mùa Noel đủ sâu để lắng nghe trái tim, đủ sáng để không lạc giữa những ồn ào bộn bề của đời sống.
giangsinh5.jpeg
Ngọc Anh 3A hào hứng đón Giáng sinh, mong một năm an lành.
giangsinh6.jpeg
Ngọc Anh 3A và ca sĩ Trizzie Phương Trinh cùng nhau đón Giáng sinh.
giangsinh12.jpeg

"Vợ chồng mình nghèo về vật chất chứ tinh thần thì giàu như một đoàn tàu nhiều toa. Giáng sinh không nến, không hoa cũng không quà nhưng chung một nhà là ta có tất cả", người mẫu Hạ Vy chia sẻ.

mcthaovan.jpg
MC Thảo Vân hồi tưởng Noel năm nào...