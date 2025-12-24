TPHCM: 19h30, các tuyến đường hướng về Nhà thờ Đức Bà, TPHCM ùn tắc kéo dài. Hình ảnh tại đường Hàn Thuyên đoạn giao với Công trường Công xã Paris, người đi xe máy ken đặc.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà đông đúc từ 19h. Đây là một trong những địa điểm check-in hot nhất mỗi mùa Giáng sinh.

Tại đường Nguyễn Du, đoạn phía trước Nhà thờ Đức Bà, người dân ngồi uống nước tại quán cà phê "bệt".

Tại Nhà thờ Tân Định, hàng trăm người đứng kín khuôn viên, tràn ra ngoài đường dự lễ Thánh lúc 20h.

Gia đình anh Tâm chụp ảnh lưu niệm lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. "Giáng sinh năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, vì vậy tôi quyết định cùng các thành viên trong gia đình tới nhà thờ vui chơi", anh nói.

Nhân dịp này, nhiều cặp đôi tranh thủ đi chơi, dạo phố, ăn uống hoặc tới các nhà thờ đón không khí Giáng sinh.

Năm thứ 3 tới dự lễ tại Nhà thờ Tân Định, bạn trẻ Linh Ân cảm thấy may mắn vì được nhận lịch tặng. Cô chia sẻ, mong Giáng sinh an lành, ấm áp đến với mọi người trong gia đình mình.

Tại Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông, các diễn viên đóng hoạt cảnh trong Kinh Thánh.

Phía dưới sân khấu chật cứng khán giả xem các tiết mục văn nghệ mừng đêm Giáng sinh.

Tại tụ điểm ăn nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều nhóm bạn diện trang phục Noel "quẩy" tưng bừng trong tiếng nhạc sôi động.

Hà Nội: Ngay từ thời điểm 19h30, các nẻo đường hướng về khu vực trung tâm Thủ đô như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền đều đông đúc xe cộ.

Tuy không phải là cuối tuần nhưng các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm được tổ chức phố đi bộ để phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân.

Nhiệt độ tại Hà Nội lúc này khoảng 23 độ C, se lạnh. Người dân chỉ cần mặc một chiếc áo khoác mỏng đủ để dạo phố đón Giáng sinh.

Nhiều người mặc trang phục "ông già Noel" đi bán quà tặng cho trẻ nhỏ trên phố. Thấy lạ, một bạn nhỏ xin được chụp ảnh cùng.

*Tiếp tục cập nhật