Tại nhà thờ Đức Bà, hàng trăm người dân và du khách TPHCM tới dạo chơi dịp Giáng sinh. Không khí rộn rã với ánh đèn lung linh khiến khu vực này trở thành điểm đến yêu thích để chụp ảnh và tận hưởng mùa lễ hội.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi tay trong tay dạo bước dưới ánh đèn lung linh tại các tuyến phố trung tâm.

Giữa dòng người đông đúc, Tài Hùng và Thanh Thảo trao nhau nụ cười, ánh mắt trìu mến – những khoảnh khắc giản dị nhưng đủ làm ấm lòng trong đêm đông.

Đôi bạn trẻ trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi tiếng chuông Giáng sinh vang lên. Không phô trương, khoảnh khắc ấy diễn ra tự nhiên, như một lời chúc an lành dành trong mùa lễ hội cuối cùng trước khi bước qua năm 2026.

Nhiều cặp đôi chọn mặc những trang phục cùng màu rực rỡ trong mùa lễ hội để có những bức hình kỷ niệm đẹp. Những cái ôm dịu dàng, những cử chỉ quan tâm nhỏ bé khiến không khí Giáng sinh trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Thanh Tuấn và bạn gái tạo hình trái tim để chụp ảnh
Trang Thủy tranh thủ thời gian trước đêm Giáng sinh để cùng Đình Phúc dạo chơi. Bởi trong ngày chính lễ, cả hai sẽ cùng đến nhà thờ. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến cặp đôi cảm thấy hạnh phúc và trân trọng hơn từng phút giây.

Bên cạnh những khoảnh khắc riêng tư, Giáng sinh còn là thời điểm quý báu để gia đình và những người thân yêu cùng nhau sẻ chia yêu thương và niềm vui cuối năm.

Nhiều cặp đôi đến nhà thờ dịp Noel, cùng cảm nhận không khí thiêng liêng và ý nghĩa của sự yêu thương, đoàn tụ
Tại nhà thờ Tân Định, Thanh Toàn và Tấn Phát ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của mùa Noel đầu tiên bên thiên thần bé nhỏ còn trong bụng mẹ, gửi gắm mong ước về một gia đình khỏe mạnh, bình an
Không chỉ là dịp lễ tôn giáo hay ngày hội cuối năm, Giáng sinh với nhiều bạn trẻ còn là thời điểm để tạm dừng nhịp sống hối hả, tận hưởng sự đồng hành của người bên cạnh. Giữa phố xá rực rỡ ánh đèn, những khoảnh khắc yêu thương giản dị ấy trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần làm nên một đêm Giáng sinh ấm áp và trọn vẹn.

