Người Việt quan niệm vào ngày ông Công ông Táo, Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên chầu trời sau một năm trông coi, cai quản dưới hạ giới.

Vì vậy, khi làm mâm cúng ông Công ông Táo, ngoài các món ăn truyền thống, các gia đình Việt còn chuẩn bị thêm 2 hoặc 3 con cá chép thả trong chậu nước.

Sau khi cúng xong, gia chủ sẽ đem phóng sinh cá chép ở sông, ao, hồ... với quan niệm để cá đưa ông Táo về trời.

Ảnh minh họa: Nguyen Thi Phuong Mai

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn thể hiện sự từ bi quý báu của người Việt Nam.

Tuy nhiên, việc thả cá chép ngày ông Công ông Táo cũng phải đúng cách để đảm bảo ý nghĩa của tục lệ này.

Theo đó, người thả cá cần chọn những ao, hồ nước sạch, không ô nhiễm. Khi thả, chúng ta không nên đứng trên cao đổ hay ném cá xuống.

Làm như vậy, cá có thể bị chết khi chạm mặt nước. Thay vào đó, người thả chọn chỗ mép nước rồi nhẹ nhàng nghiêng bát hoặc túi để cá tự quẫy, bơi vào dòng nước.

Thả cá xong, người thả nên lưu lại một chút xem cá đã bơi đi chưa, tránh tình trạng cá mắc kẹt không thể bơi ra giữa dòng; không thả cá cùng túi nilon xuống ao, hồ… để tránh làm ô nhiễm môi trường.

Cùng nhận định, tác giả Song Mai – Quỳnh Trang trong sách Phong tục Thờ cúng của người Việt, NXB Văn hoá Thông tin cho rằng, nếu cúng cá chép sống thì sau khi làm lễ xong, gia chủ đem cá ra sông, hồ thả với tâm thế vui vẻ, thoải mái, cùng niềm tin cá sẽ đưa ông Táo về trời.

Điều này sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình. Trong lúc thả cá, gia chủ nên nhẹ nhàng, từ tốn, tránh va chạm mạnh làm cá chết. Người thả cũng không nên thả cá ồ ạt hoặc có hành vi quăng, ném, vứt cả túi nilon xuống hồ nước.

Khi thả cá, gia chủ có thể cầu chúc cho một năm mới tốt lành, bình an hoặc đọc văn khấn thả cá chép.