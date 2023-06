Chia sẻ với VietNamNet, chị L.H (trú quận Cầu Giấy) cho biết, con gái chị thi ở điểm thi Trường THCS Trần Đăng Ninh và làm sai chỉ vì hiểu nhầm do đề mờ.

“Lúc mới thi về hỏi làm được bài không, con vui vẻ nói làm được. Nhưng khi về so đáp án con thấy kết quả khác. Con tá hỏa xem lại đề thi mới phát hiện hiểu nhầm do đề in mờ mất một đoạn của dấu phân số và nhầm tưởng có dấu trừ phía trước. Con đã khóc sưng mắt từ lúc biết làm sai đến giờ. Vợ chồng tôi cũng khó chấp nhận bởi lỗi in ấn đề gây hiểu nhầm cho các con như vậy”, chị L.H sốt ruột.

Không chỉ chị L.H, nhiều phụ huynh có con thi ở một số điểm thi khác như Trường THPT Cao Bá Quát,... cũng phản ánh vấn đề này.

Cụ thể, ở đề thi môn Toán, tại ý 1 câu III, đề bài yêu cầu thí sinh giải hệ phương trình.

Tuy nhiên, ở một số đề thi, do mực in không rõ nên dấu gạch ngang bị đứt quãng, không liền mạch, khiến nhiều học sinh lầm tưởng là có dấu (-) ở phía trước. Theo đó, thay vì 2/(x-3), nhiều học sinh đã nhìn nhầm thành -2/(x-3), từ đó giải ra kết quả sai.

Song cũng nhiều ý kiến cho rằng đây là lỗi in ấn rõ ràng và một phần lỗi cũng đến từ chính các học sinh.

“Con tôi bảo nhìn thì thấy chắc chắn không phải dấu trừ, bởi vì nếu dấu trừ thì chữ x phải nằm dưới dấu phân số chứ không nằm lệch ra ngoài, ra phía trước thế”, một phụ huynh nói.

Phụ huynh Nguyễn Thanh chia sẻ: “Theo thông thường, vạch phân số đó phải kéo dài kín mẫu. Dấu (-) phải cách xa và rõ hơn. Nên chắc cũng ít bạn bị nhìn nhầm kiểu đó”.

Vị phụ huynh khác nêu ý kiến: “Cái này là lỗi in ấn chứ nhìn phân số trên dưới thẳng nhau, 2 cái gạch ngang phân số phải bằng nhau chứ không thể có cái gạch ngang ngắn dài khác nhau được. Nếu là dấu âm thì phải lùi cách ra trước một chút nữa”.

Tuy nhiên, một số phụ huynh lại cho rằng các học sinh ở trong phòng thi chịu áp lực về tâm lý nên việc đọc và hiểu nhầm thành dấu "-" cũng là điều dễ hiểu.

“Thật ra nếu là bài tập về nhà thì các con sẽ bình tĩnh và biết rằng do lỗi in ấn, vì dấu gạch ngang phải bao trùm hết tử số hoặc mẫu số. Nhưng nếu trong phòng thi các con bị căng thẳng có thể sẽ nhầm. Một kì thi quan trọng như vậy để xảy ra việc “có thể nhầm” là không thể chấp nhận được”, phụ huynh V.T chia sẻ.

“Bình thường các con sẽ tỉnh táo và đủ kiến thức để hiểu rằng đó là dấu phân số bị mờ, nếu là dấu âm thì dấu phân số phải bao trùm cả mẫu số. Nhưng trong phòng thi, các con cũng tâm lý hơn so với các thời điểm khác, nên thực sự rất dễ nhầm”, một phụ huynh khác đồng tình.

Hiện nay, nhiều nhóm phụ huynh có con thi ở các điểm thi cùng phản ánh tình cảnh tương tự.

Các phụ huynh này quyết định gửi đơn kiến nghị đến Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu làm rõ.

Các phụ huynh hy vọng, trong trường hợp do lỗi in ấn khiến học sinh hiểu nhầm đề thi, đáp án khác với đáp án của Sở, nhưng vẫn làm đúng các bước theo chương trình đã học, Sở GD-ĐT Hà Nội có thể xem xét, linh hoạt để ghi nhận đáp án và tính điểm cho các thí sinh.

Hiện, phía Sở GD-ĐT cũng đã tiếp nhận thông tin phản ánh về sự việc, song chưa đưa ra ý kiến.

