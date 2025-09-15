Sinh ra và lớn lên tại Đài Loan (Trung Quốc), Chen sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật nhờ những chuyến tham quan bảo tàng từ thuở nhỏ cùng gia đình.

Cô từng theo học Khoa học Sinh học tại Đại học Cornell (Mỹ), trước khi rẽ sang nghệ thuật. Chen lấy bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Trung Hoa tại Christie’s Education ở London (Anh), nơi đào tạo chuyên sâu về thị trường và lịch sử nghệ thuật.

Ảnh: Christie’s Hong Kong

Gia nhập Christie’s Hong Kong năm 2014, Chen nhanh chóng khẳng định năng lực. Sau hơn 10 năm cống hiến, cô hiện là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Đấu giá Gốm sứ và Nghệ thuật Trung Hoa.

Công việc của Chen trải rộng từ nghiên cứu, định giá, chuẩn bị danh mục đấu giá đến trực tiếp điều hành các phiên đấu giá quan trọng.

Ở mỗi bước, cô không chỉ thể hiện được sự chính xác trong chuyên môn mà còn kể lại được câu chuyện và giá trị lịch sử của từng món đồ, tạo sức hút đặc biệt cho giới sưu tập toàn cầu.

“Tôi vẫn nhớ như in buổi đấu giá đầu tiên vào năm 2016. Các bạn biết không, tôi đã quên mang theo búa đấu giá đấy!”, Chen hài hước kể lại.

Ảnh: SCMP

Từ bước đầu bỡ ngỡ ấy, người phụ nữ sinh năm 1985 đã từng bước ghi được nhiều dấu ấn đáng nể trong sự nghiệp.

Năm 2019, cô chủ trì thành công phiên bán một cuộn thơ thất ngôn của Văn Trưng Minh (học giả, thi nhân, thư pháp gia, danh hoạ thời Minh) với giá gấp 10 lần khởi điểm.

“Giá ước tính là 5 triệu đô la Hong Kong (hơn 16 tỷ đồng) nhưng cuối cùng chốt ở mức 50 triệu (hơn 160 tỷ đồng) sau màn cạnh tranh quyết liệt giữa hai khách hàng”, Chen nhớ lại.

Ảnh: Christie’s Hong Kong

Hai năm sau, Chen tiếp tục gây tiếng vang khi bán chiếc ghế hoa văn kỳ lân bằng gỗ hoa lê vàng, niên đại cuối Minh – đầu Thanh, lập kỷ lục thế giới với 55 triệu đô la Hong Kong (hơn 164 tỷ đồng).

Đỉnh cao sự nghiệp của cô là phiên đấu giá Tianminlou Collection năm 2023, đạt tổng doanh thu hơn 260 triệu đô la Hong Kong (881 tỷ đồng). Chiếc bình cổ thời Nguyên được bán gần 68 triệu đô la Hong Kong (230 tỷ đồng), vượt xa dự đoán.

Ảnh: Think China

Chen nổi bật không chỉ bởi kiến thức uyên thâm mà còn vì phong thái chuyên nghiệp trên bục đấu giá. Cô thường diện sườn xám, linh hoạt chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Quan Thoại để kết nối với khách hàng quốc tế.

Mỗi cú gõ búa của cô đều tạo nên khoảnh khắc kịch tính khiến cả khán phòng nín thở.

“Trong phiên đấu giá, mọi thứ có thể thay đổi trong chớp mắt. Người đấu giá cần đọc vị khách hàng, chọn đúng ngôn ngữ và kiểm soát nhịp độ cũng như không khí của sự kiện”, cô chia sẻ với Lianhe Zaobao.

Nhiều đồng nghiệp và giới sưu tập nhận định Chen có thể biến một món đồ định giá vài trăm nghìn thành bảo vật triệu đô la Hong Kong nhờ sự tự tin và uy tín của mình.

Ảnh: SCMP

Theo SCMP, Chen chú trọng cân bằng cuộc sống. Cô giữ thói quen ngủ đủ giấc, tập yoga, boxing và leo núi để duy trì năng lượng, sẵn sàng cho những mùa đấu giá căng thẳng.

Với cô, thành công đến từ tri thức, kỹ năng và khả năng giữ tinh thần vững vàng trước mọi thử thách. Tên tuổi Liang-lin Chen hiện gắn liền với những phiên đấu giá đình đám của Christie’s Hong Kong.

Thành tích ấn tượng, phong cách bản lĩnh và sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ và cảm xúc đã giúp cô trở thành một trong những phụ nữ quyền lực nhất của thị trường nghệ thuật châu Á và quốc tế.