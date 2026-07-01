Ngày 1/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi, đương sự trong vụ ly hôn tranh chấp khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng) để điều tra về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, Thái Hữu Văn (28 tuổi) bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, vụ án xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, có trụ sở chính tại số 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TPHCM, cùng một số tỉnh, thành phố khác.

Chiều 22/5, lực lượng công an vẫn đang làm việc bên trong phòng khám nha khoa Đại Nam trên đường Lê Quang Định, phường Gia Định, TPHCM. Ảnh: Đ.Đ

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hồ Ngọc Tiên Trung đã thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ để tạo uy tín với khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, Trung chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp có xuất xứ từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, khiến nhiều khách hàng tin tưởng và thanh toán tiền sử dụng dịch vụ.

Sau đó, Trung bị cáo buộc chỉ đạo Thái Hữu Văn cùng các cá nhân liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp, để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết với khách hàng. Nhóm này còn bị xác định cấp thẻ bảo hành ghi không đúng nguồn gốc răng sứ nhằm che giấu hành vi trên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, chỉ đạo lập và sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt.

Theo Bộ Công an, doanh thu thực tế của hệ thống phòng khám không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế. Trung bị cáo buộc thông qua Đàm Thị Bích Hằng cùng các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hồ Ngọc Tiên Trung được dư luận biết đến là nguyên đơn trong vụ án hủy việc kết hôn trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp tài sản với vợ là bà Ngọc Anh. Vụ án được tòa án thụ lý từ tháng 3/2015 nhưng hơn 10 năm sau mới được đưa ra xét xử do các bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện, phát sinh yêu cầu phản tố...

Theo hồ sơ vụ án dân sự, khối tài sản tranh chấp được xác định có giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó có hệ thống Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Trước đó, ngày 22/5, cùng thời điểm tòa án đưa vụ án ly hôn ra xét xử, nhiều tổ công tác của Bộ Công an đồng loạt làm việc tại các cơ sở thuộc hệ thống Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam ở TPHCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa... Trong thời gian lực lượng chức năng kiểm tra, làm việc, các phòng khám này tạm dừng hoạt động.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, những khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam được xác định là người bị hại trong vụ án. Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an), trụ sở tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội, hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, TP Đà Nẵng và Công an các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.