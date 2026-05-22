Trước 2 kỳ thi lớn gồm thi tốt nghiệp THPT và thi lớp 10, cô Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ những điều đơn giản nhưng rất quan trọng giúp học sinh đạt kết quả như kỳ vọng. Những lưu ý này có thể hữu ích với học sinh ở nhiều kỳ thi khác nhau.

Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý

Trong giai đoạn ôn thi, học sinh cần được chuẩn bị chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý. Các loại vitamin, thuốc bổ… có thể được bổ sung, nhưng cần theo hướng dẫn và kê đơn của bác sĩ.

Trước kỳ thi khoảng 1-2 tuần, thí sinh nên ăn các món quen thuộc, không nên thử đồ lạ để tránh gặp các vấn đề về tiêu hoá.

Trước mỗi buổi thi, các em nên ăn nhẹ, vừa đủ, tránh ăn quá no gây khó chịu trong quá trình làm bài.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ

Học sinh cần lưu ý mang theo đầy đủ thẻ dự thi/căn cước công dân. Tất cả nên được photocopy thêm một bản hoặc công chứng. Nên chụp ảnh lại và lưu trong điện thoại hoặc gửi vào email của người thân để phòng trường hợp cần dùng gấp.

Lưu ý, ảnh trên thẻ dự thi nên là ảnh gần nhất, tránh quá khác biệt so với hiện tại.

Chuẩn bị bút và đồ dùng học tập

Rất nhiều học sinh vào phòng thi mới phát hiện thiếu đồ dùng hoặc mang vật dụng không phù hợp. Nên mang theo 3-5 chiếc bút cùng loại, cùng màu, loại đã dùng quen. Không nên dùng bút mới hoàn toàn trong ngày thi.

Bút chì cần được gọt sẵn hoặc hoặc chuẩn bị đủ ngòi chì dự phòng nếu dùng bút chì kim; thước kẻ, compa, tẩy… đầy đủ.

Ngoài ra, thí sinh cần đảm bảo máy tính đúng loại được phép mang vào phòng thi và kiểm tra pin của máy để đảm bảo máy hoạt động tốt.

Hộp bút gọn, đơn giản và nên có ngăn đựng giấy tờ cần thiết nhằm tránh thất lạc.

Mang theo đồng hồ (loại đơn giản)

Học sinh nên dùng đồng hồ quen thuộc, dễ nhìn để tránh cảm giác lạ khi sử dụng

Không mang đồng hồ thông minh, hiện đại hoặc có chức năng đặc biệt, tránh trường hợp bị yêu cầu để ngoài phòng thi dẫn đến khó chủ động canh thời gian làm bài.

Trang phục gọn gàng, nghiêm túc

Học sinh nên lựa chọn trang phục gọn gàng, lịch sự khi đi thi. Sơ mi trắng hoặc áo phông có cổ và quần dài tối màu là đơn giản nhất; giày hoặc dép có quai, không nên đi dép lê vào phòng thi để bảo đảm sự gọn gàng, phù hợp môi trường thi.

Các em cũng nên tránh mặc trang phục quá nổi bật, gây chú ý.

Một số học sinh “kiêng” cắt tóc với quan niệm “sợ rơi mất chữ”. Tuy nhiên, nên để tóc gọn gàng, tránh lòa xòa hoặc đi cắt tóc quá sát ngày thi rồi tự cho rằng việc đó ảnh hưởng đến kết quả thi.

Cô Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ những điều học sinh cần lưu ý trước khi vào phòng thi.

Ngủ đủ giấc

Nhiều học sinh cố thức khuya ôn bài vào tối trước ngày thi. Nhưng khi thiếu ngủ, khả năng tập trung và xử lý bài sẽ giảm rõ rệt. Vì vậy, hãy ngủ đủ để giúp đầu óc tỉnh táo, làm bài tốt hơn; không nên học nhồi nhét vào giai đoạn cuối.

Đến địa điểm thi sớm

Nên đến địa điểm thi trước khoảng 20-30 phút để có thời gian ổn định tâm lý, làm quen không gian, giảm cảm giác căng thẳng. Nếu đến sớm quá, không có việc gì làm, cũng đừng cố học thêm. Hãy hít thở sâu, thả lỏng đầu óc.

Giữ tâm lý ổn định

Lo lắng trước khi thi là điều dễ hiểu, nhưng nếu quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả bài làm. Vì vậy, trước khi vào phòng thi, các em nên hít thở sâu, giữ bình tĩnh theo nguyên tắc 4-4-4: hít vào 4 giây, giữ hơi 4 giây, thở ra 4 giây; lặp lại vài lần đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn; đồng thời giữ suy nghĩ lạc quan, tích cực.

Hạn chế rủi ro trước kỳ thi

Thí sinh không nên đi xa hay tham gia các hoạt động mạo hiểm trước ngày thi.

Những hoạt động hàng ngày cũng cần cẩn trọng để tránh rủi ro không đáng có.

Các em cũng đừng “hết mình” trong các buổi liên hoan, chia tay bởi việc giữ sức khỏe và sự ổn định là quan trọng nhất trong giai đoạn trước thi.

Cô Thủy cho hay, chuẩn bị tốt trước khi thi không đảm bảo điểm cao, nhưng chuẩn bị không tốt gần như thí sinh chắc chắn sẽ mất điểm.

“Thành công trong sự chuẩn bị chính là chuẩn bị cho sự thành công. Hy vọng các sĩ tử sẽ sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đầy đủ để có bài thi đạt điểm cao”, cô Thủy nhắn gửi.