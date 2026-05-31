Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 Sáng 31/5, hơn 123.000 thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đã hoàn thành bài thi môn Toán. VietNamNet giới thiệu đáp án gợi ý cho đề thi này.

Sáng 31/5, hơn 123.000 thí sinh tham dự bài thi môn Toán của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội. 10h tại điểm thi THPT Xuân Đỉnh, môn thi Toán kết thúc, sĩ tử đồng loạt bước ra khỏi điểm.

Rời khỏi điểm thi, thí sinh Nguyễn Thuỳ Dương (THCS Đông Ngạc) ôm chầm lấy mẹ và bật khóc nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con được 9 điểm rồi”. Em cho biết, đề thi năm nay dễ hơn dự đoán ban đầu của em, từ ý b.2 của câu IV có chút “đánh đố”. Tuy nhiên, Dương đã giữ được sự bình tĩnh để có thể vượt qua câu khó này và hoàn thành tốt bài thi. Nữ sinh dự đoán mình sẽ được 25+ tổng điểm thi và sẽ thành công đỗ vào NV1.

Lắng nghe những chia sẻ của con, chị Ngọc (phụ huynh em Nguyễn Thuỳ Dương) cũng rưng rưng nước mắt. “Con đạt được nguyện vọng của mình cũng là niềm hạnh phúc của chị và gia đình”, chị bày tỏ.

Nhiều cô cậu học trò không khỏi xúc động sau buổi thi cuối cùng. Theo đánh giá chung Toán năm nay có độ khó vừa phải, trong bài có những câu hỏi mang tính phân hóa cao hoặc có khả năng đánh lừa thí sinh.

Thí sinh Trần Minh Hiếu (THCS Yên Hòa) hô to khi thấy bố đứng đợi ở cổng trường THPT Xuân Đỉnh: “Con đỗ cấp 3 rồi!”. Theo em đánh giá, đề thi này đúng với trọng tâm ôn tập của bản thân. Vì thế, em có thể hoàn thiện tốt và dự đoán được trên 8 điểm.

10h, sĩ tử hoàn thành bài thi cũng bắt đầu ra cổng tại điểm thi THPT Phan Huy Chú (phường Láng, Hà Nội). Ngay khi ra khỏi phòng thi, các em nhanh chóng tụ họp với các bạn, bàn bạc sôi nổi về đề thi năm nay.

Một nữ sinh bật khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ. Cô bé nghẹn ngào không nói thành lời trong khi mẹ của em liên tục ôm ấp vỗ về để trấn an con gái.

Rất nhiều thí sinh khác cũng nức nở khi vừa bước ra khỏi điểm thi. Đa phần các em đều đã bỏ lỡ điểm thi do câu hỏi khó.

Trần Bảo Minh (thí sinh tại điểm THPT Phan Huy Chú) điềm tĩnh chia sẻ cho mẹ nghe về đề thi năm nay. Minh cho biết đề Toán có tính phân hóa tương đối. Trong đó câu II.3 có khả năng “đánh lừa” học sinh gây nhầm lẫn và câu IV.C có độ khó cao.

“Em phải đọc đi đọc lại đề để tránh bị đánh lừa, gây mất điểm đáng tiếc. Tận khi có trống hết giờ em mới kết thúc bài thi. Em dự kiến điểm Toán của mình trong khoảng 9.5”.

Trước những cảm xúc hỗn độn của các con khi ra khỏi điểm thi, nhiều phụ huynh không giấu nổi sự lo lắng trong thời gian chờ đợi.