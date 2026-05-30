10h, thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ Văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội. Tại điểm trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), những học sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi trong sự đón chào nồng nhiệt.

Theo đánh giá chung, đề thi Ngữ Văn năm nay bám sát tinh thần đổi mới, không đặt trọng tâm vào việc tái hiện kiến thức mà hướng đến đánh giá năng lực đọc hiểu, cảm thụ văn học, tư duy phản biện và khả năng vận dụng những trải nghiệm thực tiễn của học sinh.

Xúc động sau khi đã hoàn thành bài thi đầu tiên khá thuận lợi, thí sinh Trần Hải Hoàng Sa (THCS Trưng Vương) chia sẻ: “Trước khi thi Ngữ Văn, em bị áp lực bởi xung quanh có rất nhiều người giỏi. Em không biết mình có đủ sức vượt qua kỳ thi này không”. Hoàng Sa đánh giá đề thi khá vừa sức với bản thân, em có thể sẽ đạt được nguyện vọng vào ngôi trường mơ ước.

Nghe con gái chia sẻ rằng con khóc do bị áp lực nhưng bài làm tốt, mẹ của Sa nhanh chóng cười tươi, ôm và động viên con gái.

Dù không bỏ lỡ câu hỏi nào trong bài, một nữ sinh khác cũng bật khóc ngay khi trông thấy mẹ. Cô học trò được mẹ an ủi, vỗ về ngay lập tức.

Tại điểm thi THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ), sĩ tử cũng rơi nước mắt sau khi trút được áp lực với môn thi đầu tiên. Với dạng đề mở, những năm gần đây Ngữ Văn luôn được đánh giá là môn thi luôn có sự mới mẻ và "khó lường".

Nữ phụ huynh cũng rưng rưng nước mắt khi con gái hét lớn: "Con làm bài tốt mẹ ơi".

Sự rạng rỡ trông thấy rõ trên nét mặt của nhiều phụ huynh và các em học sinh. Nam sinh Trung Hiếu nhận xét: "Đề Văn ở mức tương đối, em nghĩ với các bạn có nhiều trải nghiệm thực tế thì đây sẽ là thế mạnh để phát huy trong bài. Em dự kiến mình được 8-8.5 điểm".

Nhiều cô cậu học trò tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng cũng báo tin vui khi vượt qua môn thi Ngữ Văn với kết quả làm bài ổn khiến phụ huynh cũng phấn khởi ăn mừng theo.