Ngày 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT toàn quốc. Trong số 4 thủ khoa khối B00, tỉnh Đắk Lắk có một nữ sinh xuất sắc đạt 3 điểm 10 là em Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12A1, Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ (xã Krông Pắk).

Em Huỳnh Diễm My đạt thủ khoa khối B00 với 3 điểm 10 tuyệt đối. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet về bí quyết đạt điểm cao, Huỳnh Diễm My cho biết, ngay từ lớp 10, em đã ước mơ trở thành bác sĩ nên tập trung học 3 môn chính là Toán, Hóa, Sinh.

Nữ sinh cho biết càng gần kỳ thi, em càng dành nhiều thời gian ôn tập ba môn trong tổ hợp B00. Ngoài học kiến thức trong sách giáo khoa, em còn học hỏi thêm thầy cô, bạn bè...

"Sắp tới, em sẽ nộp hồ sơ vào Trường ĐH Y Dược TPHCM để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người", nữ thủ khoa chia sẻ.

Nhận xét về học trò, ông Mai Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, cho biết nhà trường rất tự hào khi có học sinh đạt điểm tuyệt đối và trở thành thủ khoa khối B00.

Theo ông Tuấn, My là học sinh xuất sắc trong suốt 3 năm THPT, đồng thời đoạt giải Nhì học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh năm học 2025-2026. Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường và luôn hòa đồng, được bạn bè, thầy cô yêu quý.

Ông Mai Quốc Tuấn cho biết thêm, My có bố mẹ đều là nông dân. Nữ sinh từ lâu đã ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ và dự kiến đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Huỳnh Diễm My là thí sinh duy nhất của Đắk Lắk trở thành thủ khoa khối B00 với điểm tuyệt đối 30/30.