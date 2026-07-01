Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 trên Báo VietNamNet. Thí sinh truy cập vào địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2026. Sau đó, thí sinh nhập số báo danh và ấn ô “Tìm kiếm” để xem kết quả thi của mình.

Bên cạnh đó, thí sinh có thể tra cứu qua hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin điện tử của Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Sau khi biết điểm, thí sinh có thể tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026. Công thức tính điểm xét công nhận tốt nghiệp năm 2026 như sau:

Trong đó, điểm trung bình các năm học ở cấp THPT được tính theo công thức dưới đây:

Theo kế hoạch, sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, vị trí địa lý, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…