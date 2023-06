Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.N.L (30 tuổi, thường trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) với mức tiền phạt 12,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Chiều ngày 27/6, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh cổng một trường THCS trên địa bàn quận Ngô Quyền với nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP) đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc Công an thành phố tiến hành xác minh, xác định được đối tượng đăng tải thông tin trên là Đ.N.L (sinh năm 1993, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Tại cơ quan công an, Đ.N.L khai nhận, vào hồi 14h35 ngày 27.6, Đ.N.L đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải trên hội nhóm mạng xã hội bài viết kèm hình ảnh một cổng trường THCS trên địa bàn quận Ngô Quyền với nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Việc đăng tải ảnh này đã xúc phạm uy tín của tổ chức và ảnh hưởng xấu đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Đến 15h30' cùng ngày, L đã gỡ bỏ thông tin trên theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hành vi này của ông Đ.N.L đã vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.N.L với mức phạt tiền 12,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, Đ.N.L cam kết sẽ không tái phạm, đồng thời tuyên truyền đến người thân, gia đình chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.