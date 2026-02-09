Còn hơn 1 tuần đến Tết Nguyên đán, hàng loạt cửa hàng quần áo, giày dép trên tuyến đường Trần Quang Diệu nhộn nhịp người ra vào khi lượng khách gia tăng đột biến.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ thời gian rảnh sau giờ làm đồng thời là ngày cuối tuần đi mua sắm trang phục mới, chuẩn bị về quê diện Tết.

Hầu hết cửa hàng thời trang tại đây đều áp dụng giảm giá từ 10-50%, thậm chí "bán đồng giá" hoặc "mua 1 tặng 1". Theo các chủ shop, đây là đợt ưu đãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Tết.

Kim Ngân cho biết, tranh thủ ghé mua áo phông vì đang được giảm giá sâu. “Giá rẻ hơn ngày thường khá nhiều nên mình mua luôn vài chiếc để mặc chơi Tết”, cô nói.

Bên cạnh trang phục thường ngày, áo dài là lựa chọn được nhiều bạn trẻ ưu tiên. Thanh Ngân chia sẻ, năm nay các mẫu áo dài có kiểu dáng và màu sắc đa dạng hơn trước. “Mình thấy mẫu mã rất đẹp, phù hợp mặc đi chúc Tết, du xuân nên quyết định mua hai chiếc”, cô nói

Yến Nhi vui vẻ sau khi đã chi gần chục triệu mua sắm đồ Tết. Cô không lên kế hoạch cụ thể mà chủ yếu “thấy đẹp là mua” để chuẩn bị về quê Khánh Hòa trong mấy ngày tới.

Lượng người đổ về đông đúc khiến giao thông khu vực này thường xuyên ùn ứ từ 18h-20h.

Do di chuyển khó khăn, nhiều thanh niên đưa bạn gái hoặc người thân đi mua sắm dựng xe bên lề đường ngồi chờ. “Cửa hàng quá đông, tôi đứng ngoài đợi cũng khó tìm chỗ gửi xe”, một thanh niên nói.

Bên trong các cửa hàng, nhân viên liên tục lấy đồ, tư vấn và hỗ trợ khách thử quần áo. Những ngày cao điểm nhiều tiệm thời trang đóng cửa muộn hơn so với ngày thường. “Chúng tôi bán đến 29 Tết. Hàng được chuẩn bị số lượng lớn, chủ yếu là mẫu mới chứ không phải hàng tồn kho”, người này nói.

Anh Bùi Khắc Thành (phường Tân Thuận) cho biết, cùng bạn gái đi qua hơn 10 cửa hàng nhưng chỉ chọn được đồ ở 3 shop. “Tết đông nhưng vẫn muốn đi mua trực tiếp thay vì online. Không khí mua sắm những ngày này cũng rất vui”, anh chia sẻ.

Một tiệm giày trong tình trạng quá tải khách, lối đi chật kín người thử giày, chọn mẫu. Nhân viên liên tục mang size, đổi kiểu theo yêu cầu.

Không chỉ ở đường Trần Quang Diệu, nhiều điểm mua sắm khác trong khu vực cũng trong tình trạng đông đúc. Tại khu tổ hợp 11 Garmentory trên đường Nguyễn Đình Chính (phường Cầu Kiệu), dòng người liên tục xếp hàng chờ thử đồ và thanh toán.