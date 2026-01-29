Ngày 29/1, Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã kiểm tra, tặng quà, chúc Tết các trạm ra đa của Vùng 1 Hải quân trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tham gia đoàn có Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng và Vùng 1 Hải quân.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong làm việc tại Trạm ra đa 515

Báo cáo với đoàn, chỉ huy các trạm ra đa cho biết đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực, lực lượng và phương tiện theo quy định. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành kỷ luật, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương kết quả các trạm đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán; nêu cao cảnh giác, chủ động nắm tình hình, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy các cấp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 510

Chính ủy Hải quân nhấn mạnh cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ, kịp thời đề xuất hỗ trợ những trường hợp khó khăn; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tiêu chuẩn hậu cần, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Các đơn vị tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, gắn với duy trì sẵn sàng chiến đấu cao.

Ông cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự cấp xã trong xử lý tình huống, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, góp phần để người dân trên địa bàn đón Tết an toàn.

Dịp này, đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam ở xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.